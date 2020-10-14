廣編／「花漾精靈　珠寶饗宴」年度壓箱珠寶盛會

全台灣知名度最高的精品當舖，就在大千典精品！2020年10月24日，大千典精品將於台北寒舍艾美酒店舉辦「花漾精靈 珠寶饗宴」拍賣會，前所未有的珍品珠寶起標價四分之一起，因為疫情影響而不能出國採購的朋友們千萬不要錯過這場年度盛事，期待您一同探索、收藏。

這是一場睽違三年舉辦的珠寶盛事。大千典精品的執行長秦嗣林(秦老闆)表示，這次的拍賣會是因為今年的新冠疫情，讓許多的朋友們沒辦法出國，紛紛反映很想買一些保值而高貴的珠寶，但又擔心台灣本地的珠寶精品，不是價格太貴就是品質有待商確。因此，這次秦老闆應許多朋友們的要求，將他珍藏多年的壓箱珍寶，特別提出了28件！件件精美絕倫，高升值潛力的珠寶！更重要的，這次拍賣的精品總市價雖然超過2億2千萬，但起標價格僅僅是四分之一，這是一個非常難得的機會，對於喜歡珠寶的人來說，絕對不容錯過。

秦老闆指出，大千典精品所舉辦的一些精品特賣或者拍賣的活動，除了物美價廉之外，最重要的是大千典精品提供現金回收的保證業務，只要是透過這次拍賣活動，所購得的名貴珠寶，都由秦老闆保證。在任何營業時間內，均可以現金回收！這個附加價值，可以說打破了全世界任何一個拍賣行的慣例。大千典精品之所以提供這項保證服務，就是有十足的信心，這一次的拍賣品都是絕頂的收藏品，日後的價格不可限量。

拍賣會僅此一天，建議有意了解參加的消費者提前電話洽詢大千典精品預約預展入場的時間。