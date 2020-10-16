名家論壇》黃創夏／不管你說什麼，我反侵略！

根據該公約定義，種族滅絕是指「蓄意全面或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體，並犯下下列行為之一者」：
一、 殺害該族群之分子！
二、 致使該族群之分子在身體上或精神上遭受嚴重傷害！
三、 故意使該族群處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部之生命！
四、 強制施行辦法意圖防止該族群內之生育！
五、 強迫轉移該族群之兒童至另一族群！
到了21世紀，這個世界上還有沒有這樣惡質的政權存在？
無庸置疑，當然有，而且正在變本加厲當中。
請看看新疆的「再教育營」、內蒙古消滅族群語言的惡行、還有西藏人民的被迫害、大陸東北的200萬朝鮮族的語言管制、甚至是海南島上的穆斯林學生因戴頭巾被禁止入校，還有在香港的種種惡行，以及莫名其妙抓幾個人就把他們「被台諜」。
這個邪惡獨裁的新帝國犯下之種種惡行，罄竹難書，面對著這樣的政權，若是真正「人道主義」和「和平主義」者都一定會挺身而出，竭盡所能要制裁和繩之以法的「侵略者」。
真正的「人道主義」和「和平主義」絕不會是矇上眼睛、摀住耳朵，辯稱是「不知道、不了解」，然後反過身來恫嚇同胞：「千萬人頭落地」！
不管你說什麼，我反侵略！
奉勸一些自以為是的「文化人」，鄉愿和苟且也要有最起碼的分際，不是拿著過去數十年前曾經有過的些許光芒，就好像是至高無上的「指導者」，坐在湖光山色前，飲著咖啡而故作清高。
一九一五諾貝爾文學獎得主，歐洲最重要與號召力的社會活動家、被稱為是「歐洲的良心」羅曼羅蘭有些話，請多加體會：「最革命者，也會在不知不覺中成為最古老傳統的人。」
真的，請不要以為三、四十年前曾經放過幾把「野火」，就永遠是「人民的導師」、「社會的指導者」！
還有「掉書袋」人人都會，也不是少數人的獨享特權。
例如，孔老夫子就有言：「必也正名乎！」
請務必要搞清楚，台灣現在的主流意志是「反侵略」，是要抵抗一個莫名其妙、自居天朝、蠻橫霸道的侵略者，這和什麼「反戰」或「求戰」或是「台獨」？壓根兒一點而關係也沒有！
還有，不要以為只有您們這些「高貴」的「文化人」懂得引經論典，對別人指三道四，現在的教育普及，要找典故，大家都找的到！
1939年9月3日，英國國王喬治六世超越了先天困難，在當時歐洲依然「懼戰」、「畏戰」的鄉愿和投降主義當中，喬治六世在白金漢宮，面對著數百萬英國人民收聽的電臺麥克風，在多次練習和發自衷心信念的支持之下，他竟然能夠算是相當流利的發表了他的講話，正式宣布英國將對納粹開戰。他的演講被後世稱為《王者之聲》！
《王者之聲》發表後，激勵了歐洲其他主權國家也挺身而出，都對納粹宣戰。終於摧毀了「侵略者」，保衛了人類的文明成就。
「我們大多數人不得已再次面對戰爭。我們一次又一次，試圖找到一個和平的出路，超越我們同敵人的差異，但這些努力都成為徒勞。我們正在聽到召喚， 我們將同盟友們準備迎接對人類基本準則的挑戰，如果邪惡佔上風，文明秩序的社會將無存。」
「納粹在自私的追求下，無視國際公共條約和曾經的莊嚴承諾；使用武力，或武力威脅，剝奪其他主權國家的獨立。剝開所有的偽裝，以強權壓制公理；如果這樣，世界各地和整個大英國協，我們的國家和自由將處於危險之中。但遠不止於此！全世界人民將生活在恐懼的束縛中，也將終止正義和自由的國家之間的安全，結束和平解決的希望。」
不管你說什麼，我反侵略！
因為「如果邪惡佔上風，文明秩序的社會將無存。」、「我們正在聽到召喚， 我們將同盟友們準備迎接對人類基本準則的挑戰！」
●作者：黃創夏／資深媒體人
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