大腸癌一定要化療？先認識「免疫評分」

今健康／專題報導

大腸癌為國人癌症發生率第一位，根據2019年發佈的統計顯示，台灣一年新增1萬6千多例大腸癌。在治療上依照分期不同，而有不同的治療方針，而大腸癌患者是否需要接受化療，目前也有新的評估指標「免疫評分」可作為重要參考。

大腸癌治療根據期別，第一期以手術為主；第二期則分為高風險與低風險，高風險族群建議手術後接受化療降低復發機會；第三期則一定要接受化療；第四期則須化療為主加上放療或標靶治療輔助，六成以上患者手術後需再追加化療。

二期大腸癌需不需要術後輔助化學治療，傳統臨床主要判斷依據「腫瘤特性」，也就是看腫瘤侵犯深度、腫瘤是否分化不良、腫瘤是否阻塞腸胃道或破裂，以及在顯微鏡下是否觀察到腫瘤已有神經、血管、淋巴浸潤等來決定。

免疫評分（ImmunoScore, IS）是透過腫瘤組織切片染色後，計算位於腫瘤中心以及腫瘤浸潤邊緣的CD3+/CD8+ 等T細胞密度，依其密度從低到高，分為五級、分別給與0分到最高4分，其中，0-1分為「低」免疫評分，而2-4分為「高」免疫評分，用以評估患者的自體免疫在腫瘤處的反應是否夠強。

第三期大腸癌已經屬於淋巴轉移，復發機會較高，而第三期大腸癌亦有高低風險之分，腫瘤侵犯深度為T1到T3及N1都屬於低風險，過去會建議進行三個月化療。其餘高風險則採取六個月化療。

第三期大腸癌患者的免疫評分，會影響患者是否從化療中得到好處。若屬高風險且免疫評分高分，建議積極地接受六個月化療。但若屬於高風險而免疫評分為低分，接受化療後更要密切回診追蹤。

免疫評分在2020年已為WHO、歐洲腫瘤醫學會正式列入建議指標。精準醫療時代來臨，免疫評分將是癌症治療的重要輔助診斷工具，幫助醫師精準評估腫瘤復發風險，讓患者得到最有效且最少傷害的治療。

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