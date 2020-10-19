影／彰化縣文化局啟動文資法　公告禁拆員林保安醫院

彰化員林保安醫院今年8月5日被提報為文化資產，文化局會勘後，文資審議委員會決議列冊追蹤，16日晚間獲報員林保安醫院可能被拆除，文化局長張雀芬依文資法連夜張貼禁拆令，公告員林保安醫院逕列為暫定古蹟，張雀芬今（19）日說，將在11月文資審查會議優先討論員林保安醫院一案。

▲員林保安醫院為1936年建築，其建築形式具備時代之表徵，如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為日治昭和時期現代化之鋼骨建築物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲員林保安醫院為1936年建築，其建築形式具備時代之表徵，如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為日治昭和時期現代化之鋼骨建築物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

擁有84年歷史的彰化縣員林市曾氏洋樓保安堂，是員林市保存最完整的醫院洋樓，今年8月透過房仲業者以5757萬元出售，日前以4685萬元成交，16日下午疑似新所有權人派大型機具到現場準備拆樓，幸有民眾通報縣文化局，文化局立即到場將洋樓列為暫定古蹟，保安堂免於被拆的命運。

座落於員林第一市場民生路巷弄內的保安堂醫院建於昭和11年（1936年），外型古色古香，為曾家私人建築，是日治時期員林三大醫院之一，也是員林市區現今保存最完整的日治建築，醫院已停業逾25年，目前仍有曾家後代居住於此，但住在裡面的曾家後代近日開始撤離，引發附近居民注意，更令居民駭異的是16日晚間屋後竟出現怪手準備拆房，居民急報文化局。

▲文化局長張雀芬依文資法連夜張貼禁拆令，公告員林保安醫院逕列為暫定古蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲文化局長張雀芬依文資法連夜張貼禁拆令，公告員林保安醫院逕列為暫定古蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

張雀芬等人到場立即了解狀況，認定該建築已有被拆之虞，依文化資產保存法第20條規定將員林保安醫院逕列為暫定古蹟。張雀芬表示，她們抵達時發現大型機具已駛入博愛路段，為拆除工程預作準備，施工人員在文化局人員現場宣讀文化資產法相關罰則及與勸阻及警員維護下撤離，員林警分局並派員徹夜守護該建物。

受託拆除員林保安醫院的廠商雇用駕駛大型機具駛入博愛路，為拆除工程預作準備，文化局接獲通報，派員趕到現場查證，認為恐有拆除可能性，跟包商一度對峙，當時文化局人員在員林分局員警陪同下，張貼暫定古蹟公告並宣讀文化資產法相關罰則，包商及工程人員見狀撤離。

▲新所有權人派大型機具到現場準備拆樓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲新所有權人派大型機具到現場準備拆樓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

張雀芬強調，員林保安醫院的買主向原所有權人表明，希望拆除原建物，文化局不知道賣了多少錢，但會在暫定古蹟期間，依法走完程序，交由文資審議委員討論保安醫院的前途。