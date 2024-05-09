76歲老翁入「飆股群」3千萬房被騙走！女兒淚訴：台灣是詐騙天堂

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當事人指出，爸爸之前加入了Line的股票操盤群組，裡面有男有女，還有阿姨以及操盤老師等身份，大約人數是80人。 進入群組之後， 他們利用老人家的孤獨感，還使用了各種洗腦話術，「每一次要跟我爸拿錢都交代要拿現金，不能轉帳。他們一直給我爸洗腦，一直說經過專家操盤後我爸已賺了好幾千萬。最後他們要求我爸付1千6百萬服務費用才能贖回4千多萬贏的錢。我爸沒有現金，之後他們騙我爸把房子過戶給一個吳先生，然後哄騙我爸簽約，簽一個1年內付1千6百萬給吳先生，房子就可再買回來。」
她補充，詐騙集團還做了很多假證明、假識別證以及假的身分來 騙76歲老翁，「最終房子已經過戶給吳先生，吳先生還將我家房子去銀行貸款1千6百萬，其中8百萬被詐騙集團用現金取走，還有幾個人拿走現金，吳先生拿300萬服務費，外加我家房子。」更可惡的是，詐騙集團還將老父親手機上Line的群組紀錄通通刪光，群組消失之後，老翁才知道自己受騙上當。
老翁隨即前往警局報案，但警察只說了要有這筆錢 可能回不來的心理準備，之後再打電話到警局聯繫後對方態度都相當冷淡。讓身在倫敦的原PO忍不住崩潰「聽完我又哭了，我覺得這個世界實在太冷漠了。」
當事人也提到，自己這幾天一直很努力再安慰自己再安慰爸爸，「從原本的氣憤、絕望、失落、到對未來的恐懼。到對台灣法治社會的困惑的失望，我已經用最快速度在整理英國手上的事物與搬家，再趕著這一兩週回台灣。」昨天視訊時，老父親眼睛都是紅的，「他一直跟我說他好難過，被人騙成這樣，簡直都要活不下去了。我真的好心疼，原本我們還再計畫9月他要來倫敦參加我畢業典禮。」
最後當事人也表示，「今天我就算拿不回錢我也要將故事分享出去，我不想再有人受騙，我相信如果今天是一些更貧苦更艱難的人家被騙，絕對就是自殺收場了……房子跟銀行的錢都沒，這對一些老人家要怎樣活? 這個世界已經完全不安全了。」她也希望，讓更多人看到這則警世文，並且注意自己家中老人，不要加入什麼股票群，投資群，不然騙到房子都沒了。
事實上，過去警政署指出，近期多有詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等，吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，等被害人追加投入大筆金錢後，歹徒立即音訊全無，讓被害人求償無門。提醒民眾不要點開陌生簡訊連結，有任何詐騙懷疑都可打165反詐騙專線查證。