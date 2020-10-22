歐巴馬為拜登造勢 川普酸：他賣力站台希拉蕊還是敗選
歐巴馬為拜登造勢 川普酸：他賣力站台希拉蕊還是敗選
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-22 17:06:31
美國前總統歐巴馬（ Barack Obama ）當地時間週三（ 21 ）至賓州費城為民主黨總統候選人拜登站台，並且首次公開批評川普罔顧對國家的職責、新冠病毒（ COVID-19 ）防疫失當，指責川普自己都確診了怎麼說服大家可以保護國民。川普則是在北卡羅萊納州的造勢活動上表示，歐巴馬是上屆總統大選給希拉蕊站台最賣力的人之一，希拉蕊落選最難過的除了她本人，大概就是歐巴馬了吧。
歐巴馬在賓州為拜登站台時批評，川普想要在經濟政策上被評價，但那些都是前任（也就是歐巴馬）留下的政績，川普無視應該對疫情大流行負起的責任。新冠疫情造成美國逾 20 萬人染疫身亡，且在川普的應對下有逐漸惡化的趨勢。川普的造勢活動在歐巴馬為拜登站台後 1 個小時在北卡羅來納州舉行，對於歐巴馬的批評，川普僅簡短的提及前任總統，稱根據 2016 年的選仗，歐巴馬重回競選活動是件好事，上次為「狡詐的希拉蕊」（ crooked Hillary ）站台最賣力的人就是歐巴馬，而選舉結果出爐最難過的人除了希拉蕊，大概就是他了。
賓州被兩黨認為是「必須拿下」的決勝州之一，2016 年川普在賓州以僅僅4 萬 4 千票打敗希拉蕊，拿下 20 張選舉人票。目前拜登在賓州民調領先，但歐巴馬呼籲選民千萬別自滿，上屆選舉川普民調也持續落後，但最後在 6 個搖擺州取得勝利。
拜登次子杭特（Hunter Biden ）爆出與中國、烏克蘭企業往來，涉嫌與未成年人發生不正當關係後，拜登持續保持低調、不正面回應。川普的次子艾瑞克（ Eric Trump ）加入戰場，批評拜登父子逃避美國史上最大的醜聞。艾瑞克向《福斯新聞》表示，從電子郵件可見，杭特從俄羅斯、烏克蘭、中國，還有哈薩克、羅馬尼亞取得金錢，信中的「大人物」就是拜登。