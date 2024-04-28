好市多買變頻冷氣！她讚「免費服務」變超涼 這牌售後服務被推爆
美式賣場好市多（Costco）退貨政策被消費者視為業界最慷慨，客戶服務還包含免費視力檢查、聽力測驗等。近日天氣愈來愈熱，冷氣品牌、清洗等話題發燒，有會員分享在好市多買變頻冷氣竟有「免費健檢」服務，開心預約師傅到家檢查冷氣，開機後「風變更涼、更乾淨」。而說到冷氣售後服務，不少過來人都推「國際牌」，稱讚妥善率跟Toyota一樣好，而日立則是叫修最快。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團發文，分享預約冷氣售後「免費健檢」體驗，指出透過電話預約，師傅到府後先用測量器材，確認電壓電流，也測了冷媒有沒有異常，室內外機全檢查一輪都沒問題，冷度也夠，笑說師傅還幫忙洗濾網，「厚厚一層灰真的可怕」。
免費健檢也看風輪 省下一筆洗冷氣費用
她也說，師傅健檢後表示蒸發器、風輪還算乾淨，要她們明年再請人來全機清洗就好，今年省下一筆洗冷氣的費用。而實際開冷氣後，發現「真的有變涼的感覺，風也變乾淨了」。
貼文引發討論，過往也曾有會員在社團分享好市多此品牌冷氣的售後「免費健檢」服務，有人大力稱讚，但也使用過該服務的會員分享說：「各縣市合作的廠商不太一樣，新竹市的很隨便，只有看一看，沒有用機器測量，也沒什麼清洗濾網，跟沒有健檢差不多！」
冷氣濾網1~2周就要清洗 可減少耗電10%
更多人建議原PO，冷氣濾網最好1~2周就要清洗，不用運用免費健檢，找師傅幫你洗。而台電過去也曾提醒，定期清洗濾網可讓冷氣減少耗電10%，也能提升冷房效果，讓空氣品質更好。建議用清水沖洗濾網再陰乾，不要直曬太陽，以免材質變型。
冷氣售後服務誰最好？眾狂推國際牌 日立叫修最快
至於哪個品牌的冷氣售後服務最好？過往網友經常在PTT、Mobille01上討論，一票網友都推薦「國際牌」售後服務還不錯，有人形容「國際牌的妥善率就像Toyota一樣」，有人認為大金的耐用度和售後服務也都很好、品質穩定，而叫修最快的則是日立。