變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

今最後一天！清原、清心福全都「買一送一」　板橋、新莊人衝一波

▲手搖飲料控必喝清原芋圓、清心福全限店「買一送一」優惠最後一天，板橋人、新莊人趁週末假日快衝一波喝半價。南部高雄左營也有七盞茶新店開幕，全品項「買一送一」好康預告。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
▲手搖飲料控必喝清原芋圓、清心福全限店「買一送一」優惠最後一天，板橋人、新莊人趁週末假日快衝一波喝半價。南部高雄左營也有七盞茶新店開幕，全品項「買一送一」好康預告。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料控怎麼可以錯過！今（28）日，大家都愛的清原芋圓、清心福全限店「買一送一」優惠最後一天，清原有「雙芋冰嫩仙草凍買一送一」、清心福全則是「大杯蜂蜜烏龍買一送一」，板橋人、新莊人趁週末假日快衝一波喝半價。南部的朋友別傷心，高雄左營也有七盞茶新店開幕，全品項「買一送一」提早告訴大家。

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📌清原芋圓「買一送一」最後一天！
迎接國際珍奶日前，先把握清原「買一送一」最後一天！清原芋圓「新莊化成店」限定，今4月28日雙芋冰嫩仙草凍「買一送一」。提醒大家，限到店購買，數量有限售完為止。活動期間至活動門市，購買指定品項或加入店家官方@LINE，加碼再領「優惠折價券」乙張，兌換時間為4月29日至5月12日，外送平台不適用。
清原芋圓 ╴新北化成店 資訊
地址：新北市新莊區化成路283號
電話：02-8521-7459

▲全新「夏芋搔仙草」、「紫芋椰香露露」新品上市。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
▲清原芋圓「買一送一」最後一天！清原芋圓「新莊化成店」今4月28日限定，雙芋冰嫩仙草凍「買一送一」。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
📌清心福全「買一送一」最後一天！
新北人也有清心福全今一日限定「買一送一」！歡慶新北板橋館前西店開店週年，4月28日10:00-23:00限定，大杯蜂蜜烏龍「買一送一」，北部的民眾也能爽喝優惠啦。提醒大家每人限購一組（大杯蜂蜜烏龍2杯）；限到店消費，不適用於外送、外送平台之消費；優惠不併用。
清心福全 新北板橋館前西店 資訊
地址：新北市板橋區館前西路73號
電話：02-2966-6108

▲手搖飲料、咖啡優惠懶人包，清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康，85度C多多綠第二杯10元，星巴克、路易莎咖啡「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清心福全新北板橋館前西店，今4月28日10:00-23:00限定，大杯蜂蜜烏龍「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌七盞茶：新店開幕！全品項「買一送一」喝3天
七盞茶歡慶高雄左營曾子店開幕，從國際珍奶日4月30日至5月2日連續喝3天全品項「買一送一」！等於幾乎全店都半價太狂了啊。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動不含季節限定；每人每次限購兩組(共4杯)；優惠不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約。
七盞茶Seventea左營曾子店 資訊
地址：高雄市左營區曾子路531號
電話：07-345-3661
時間：週一至週日9:30-20:30

▲攜帶環保杯買迷客夏「最高現折15元」、七盞茶「免費升級大杯」、麻古茶坊「免費升級瓶裝」。（圖／七盞茶提供）
▲七盞茶高雄左營曾子店開幕！全品項「買一送一」喝3天。（圖／七盞茶提供）

清心福全買一送一！星巴克、迷客夏、清原也買1送1　COMEBUY半價

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