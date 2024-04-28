今最後一天！清原、清心福全都「買一送一」　板橋、新莊人衝一波

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迎接國際珍奶日前，先把握清原「買一送一」最後一天！清原芋圓「新莊化成店」限定，今4月28日雙芋冰嫩仙草凍「買一送一」。提醒大家，限到店購買，數量有限售完為止。活動期間至活動門市，購買指定品項或加入店家官方@LINE，加碼再領「優惠折價券」乙張，兌換時間為4月29日至5月12日，外送平台不適用。
清原芋圓 ╴新北化成店 資訊
地址：新北市新莊區化成路283號
電話：02-8521-7459
📌清心福全「買一送一」最後一天！
新北人也有清心福全今一日限定「買一送一」！歡慶新北板橋館前西店開店週年，4月28日10:00-23:00限定，大杯蜂蜜烏龍「買一送一」，北部的民眾也能爽喝優惠啦。提醒大家每人限購一組（大杯蜂蜜烏龍2杯）；限到店消費，不適用於外送、外送平台之消費；優惠不併用。
清心福全 新北板橋館前西店 資訊
地址：新北市板橋區館前西路73號
電話：02-2966-6108
📌七盞茶：新店開幕！全品項「買一送一」喝3天
七盞茶歡慶高雄左營曾子店開幕，從國際珍奶日4月30日至5月2日連續喝3天全品項「買一送一」！等於幾乎全店都半價太狂了啊。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動不含季節限定；每人每次限購兩組(共4杯)；優惠不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約。
七盞茶Seventea左營曾子店 資訊
地址：高雄市左營區曾子路531號
電話：07-345-3661
時間：週一至週日9:30-20:30