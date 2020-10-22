長照與晨光中心同種百香果　增進世代交流

嘉義縣新港日照中心5位長輩今日22前往嘉義市晨光智能發展中心，一同與中心約30位的大小朋友搭建蔬果栽種棚架及種植百香果，希望透過這樣的互動模式讓長輩重拾學習樂趣，孩童培養關懷尊重長輩的態度、促進世代間的溝通。

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除了玩園藝，日照長輩也帶了自己手作的木製提籃，裡面裝滿手作布朗尼球、串珠手鍊、毛線鑰匙圈分享給晨光的大小朋友，嘉義縣居家服務中心徐沛妤組長表示，這些手作的食品或小物，都是為了讓長者連結過去的生活技能，並增加日照長輩的社交刺激，好處多多。

嘉義基督教醫院副院長陳煒表示，植物的綠色代表生生不息與活力，因此期望藉由這股能量，幫助這群身心障礙大小朋友、高齡長輩從事手作植栽，讓他們觸摸大地中的泥土、體驗花草植物的生命力，獲得成就感及後續動手照顧植物長大的參與感和責任感。在迎接超高齡世代來臨之前，藉此活動往前跨近一步，達成年輕世代的高齡友善教育目標，促進社區共融的落實。

晨光智能發展中心主任姚淑芬說，中心為「0-6歲發展遲緩或身心障礙幼兒」及「6-44歲心智障礙者」服務，這次與日照中心的活動設計以情境引導方式，讓晨光的大小朋友們學習觀察植物生長的過程，接觸大自然、花草、泥土等方式抒發壓力及情緒，利用園藝活動讓人覺得更幸福、快樂並透過五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）的刺激，以增加手指運動的靈活度，這次能體驗戶外栽種的樂趣，大家都非常開心。