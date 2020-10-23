廣編／叫瓦斯不便民　桶裝瓦斯用戶如何更便利？

台灣桶裝瓦斯用戶比例目前仍高於天然氣，叫瓦斯是許多家庭生活的一部份，但桶裝瓦斯畢竟不同天然氣管線，隨時可用不擔心中斷，也無法確認剩餘瓦斯量，總是會面臨突然用完沒火煮飯、沒熱水洗澡的窘境；打電話叫瓦斯後，必需要在家等待，也無法預估何時送到，且每次價格都不清楚，住越高樓層還被加收費。加上瓦斯行普遍經營多年，對客戶服務往往不佳，叫瓦斯確實會造成許多家庭一定程度的困擾。

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現在叫瓦斯也跟上時代，竟然有「瓦斯通APP」；蜂群電子商務公司表示，使用瓦斯通APP，用戶除能享有叫瓦斯的便利，不再需要打電話，更符合現今智慧手機使用習慣外，還有瓦斯免用完可累積、免加收樓層費等特點，瓦斯甚至不需用完再叫，使桶裝瓦斯如同天然氣般不中斷，免除煮飯、洗澡突然沒瓦斯的困擾。瓦斯通服務主打APP「叫瓦斯不用等」，無需在家再空等瓦斯！使用的瓦斯桶也不同以往傳統鋼瓶，採用”新世代複合材料瓶”，外殼為強化塑鋼，內膽為玻璃纖維材質，可直接看到瓦斯餘量，除重量輕盈外，還有像行李箱般附輪子，方便拖移。新型桶子有防爆、防漏，火災也不用擔心危險等特性，瓦斯使用上更加安全。

有別於傳統叫瓦斯後，必需在家等瓦斯送來，業者讓用戶能自行選擇想要的配送方式，並可隨時更換選擇在家狀態：送至家中、門口交換、暫放門外。





暫放門外選項讓用戶不需在家等瓦斯送來，物流士每次更換完畢將發送通知給用戶，並將此次剩餘瓦斯秤量後，存至APP帳戶內。





業者為解決自行更換瓦斯的擔心，不使用傳統旋轉開關，引進國外先進國家行之有年的直扣式調節器，除安全防漏性佳，更換只需扣上即可，任何人都能輕鬆更換。因採用新型瓦斯瓶及直扣式調節器，在選擇暫放門外時，完全無旋轉開關，不需擔心小孩或有心人士轉開洩漏瓦斯。業者目前服務地區已由北北基拓展至桃園、台中、彰化、高雄，今年更將持續拓展更多縣市地區，值得桶裝瓦斯用戶期待！



