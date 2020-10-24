房市／優渥留任福利制度 信義房屋連續26年穩居房仲龍頭
房市／優渥留任福利制度 信義房屋連續26年穩居房仲龍頭
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-24 08:00:00
堅持「不挖角」的信義房屋鼓勵同仁朝更高目標邁進、協助同仁規劃永續職涯，提供「無上限績優同仁留任獎金」，只要同仁該年度業績有達到最低設定門檻，三年後即可領取最高｢無上限｣的留任獎勵金，和部份同業「有上限」的獎金制度有很大差別，每年更把3分之1稅後營業利益分配給同仁，作為年終及績效獎金，優秀人才不吝給予特別獎勵，是信義房屋成功留才的關鍵。
企業時常以利益至上而遊走於法律與道德邊緣，「挖角」就成了慣用手法。國內房仲龍頭信義房屋堅持「不挖角」、只用大學以上畢業生，並進行全方位人才培育，提升同仁高標準服務態度及做法，同時祭出優渥留任福利制度，讓優秀人才能留任下來服務顧客。信義房屋優渥福利不只留任獎金制度，從新人任用即首創業界以「30天工作鑑賞期」制度找到最好人才，若接受30天的培訓後發現不適合房仲業，信義房屋也會讓新人執行「離開選擇權」，除了可以領到原有新台幣五萬元保障月薪外，還可領取另外一筆新台幣五萬元的轉職金，希望能善加利用並找到適合發展方向，意在鼓勵他們在其他行業繼續貢獻一己之力，創造社會更友善的就業環境。
堅持以「不挖角」為選材準則，同時只任用無房仲經驗的大學畢業生，更能徹底培養其「以人為本」、「先義後利」等企業理念，並提供優渥的留任獎金制度，為的就是能研擬出全方位「專業知識」以及提升同仁「高標準服務態度」的完整職涯，成為房仲人才培育的典範。信義房屋指出，企業內這些優秀人才以專業能力和正確理念服務顧客，共同努力投入與落實集團深根「社區服務」及擴大「社會公益」，盡到企業社會責任；這些年的努力已被認同，連續26年榮獲天下雜誌｢二千大調查｣房仲業第一名的肯定。