消防隊「鬧鬼」　教育結合另類節慶

萬聖節即將到來，每年都會有一些活潑又可愛的小小搗蛋鬼來參訪，嘉義市政府消防局第一消防大隊德安分隊辦理陽光幼兒園參訪活動，分隊同仁對於這群來訪的小小賓客身上所穿精心設計「恐龍裝」、「動漫裝」、「威漫裝」以及「爸媽特殊打扮裝」等等的萬聖節打扮，都覺得可愛又可怕，爭相拍照留念。

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每年的11月1日是萬聖節，10月31日爲「萬聖節之夜」，是西方國家的傳統節日，是一年中最「鬧鬼」的一夜，也叫「鬼節」，孩子們都會迫不及待地穿上五顔六色的化妝服，戴上千奇百怪的面具，提著一盞南瓜燈走家竄戶，向大人們索要節日的禮物；小孩裝扮成各種恐怖樣子，逐門逐戶按響鄰居的門鈴，大叫「Trick or Treat!」（不給糖就搗亂），主人家（可能同樣穿著恐怖服裝）便會拿出一些糖果、巧克力或是小禮物發送給小朋友，防止這些可愛的小精靈再次搗亂。

嘉義市政府消防局表示，消防知識應從小教育做起，針對年齡層較低的市民，透過互動式節日活動，更能建立正確的防災觀念，同時加深對消防工作的認識。市民如有任何問題或需求，歡迎向轄區消防分隊或消防局洽詢，達到「全民消防」之目標，推動嘉義市成為「智慧健康樂活城」。

此次參訪活動，除了帶領小朋友參觀消防車輛及器材，宣導內容除了講解防火、防災常識以外，並教導如何正確在發生地震時，選擇安全之場所避難和須在平時防災對策上之萬全準備，讓小朋友體驗消防員辛苦的工作內容，最後消防員化身親切的消防哥哥姊姊，發送最甜美的糖果，讓他們感到滿滿的喜悅與收穫。