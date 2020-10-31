彰化行善團體跨海做公益 捐金門家扶圖書室
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-10-31 20:40:00
彰化縣各界行善團體今（31）日抵達金門，展開為期四天的公益之旅，今天前往前往金門家扶中心環島北路上，目前正在興建的扶幼館的館址，進行扶幼館「富育圖書室」命名揭牌儀式。
金門家扶中心表示，此行善團由家扶基金會蕭文龍董事領銜抵達金門，成員包含300C3區第三副總監王寶秀、前總監葉志宏、育達慈善會會長陳玉雪、育達獅子會會長劉國璋、成功獅子會會長張阿圓、花壇獅子會會長蔡桂真、育達獅子會輔導會長陳秀美以及金門家扶中心第一任的創所主任郭江北等人。一行人偕同從彰化出發至台中搭機來到金門領略戰地風光，行程中安排關懷弱勢族群推展公益活動，將旅遊與行善結合，在疫情限制出國的時期，不僅可以相約類出國，同時又可做更有意義的事情。蕭文龍指出，希望藉由圖書室的捐贈，可以讓家扶兒童以及社區的兒童們，透過書籍的知識，讓心靈及智慧富裕滿滿。圖書室取名為「富育圖書室」，不僅代表富偉精機公司及育達慈善會團體的意思，最主要希望每一個人都能拿起圖書，透過看書能獲得書上的知識，讓看書的人心靈及智慧都能富裕滿滿。金門家扶中心主任李桂平表示，彰化行善團體以育達獅子會及育達慈善會為主體，結合志同道合的成員，經常在台灣地區及世界各地傳播關懷傳播愛。家扶中心感謝這一次彰化行善團體，以類出國方式安排到金門展開公益活動，全體成員共捐贈出155萬元，指定做為金門家扶兒童扶幼館的設施，並參與「富育圖書室」命名揭牌儀式。