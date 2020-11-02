▲ 「Subaru 品牌月」講座、抽獎樣樣來，公仔同步登場

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Subaru 週日溫馨講座、2020 車主家庭日不缺席



Subaru 分別以兒童、女性朋友以及車主們量身訂作的 Subaru 週日溫馨講座，內容將以安全知識主軸，包含行車安全常識、汽車科技互動、汽車實用功能操作等豐富課程。車主家庭日則將由 Subaru 全台各展示中心熱烈舉辦，邀請車主闔家蒞臨。活動詳情如下：



汽車小學堂：凡參加任一課程即可獲得講座活動限量版車貼：





11 月 8 日：兒童交通安全講座 - 長大我也要開 Subaru

11 月 15 日：行車安全駕駛講座 – Subarist 不能不知道的小秘密

11月29日：女性車主教室 - 沒有男人我們也行

2020 家庭日專屬車貼

保養機油 85 折限量商品優惠券

2020 最新限量款 Subaru 安全小公仔：家庭日專屬限定 63 折優惠一組三隻2599 元（定價 1380 元/隻）。

Subaru 品牌月專屬限時禮遇



Subaru 品牌月同時為全台消費者限時禮遇，凡於 2020 年 11 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止的品牌月活動期間，至全台 Subaru 全台展示中心賞車試乘，即有機會獲得英國倫敦自行車品牌 Rapha® Explore 系列 GORE-TEX Active™ 防水連帽夾克以及 Rapha® 100% 美麗諾羊毛帽。



此外，Subaru 更提供車主保養與精品系列優惠，於 2020 年 11 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止，車主回廠享以下禮遇：



