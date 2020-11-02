「Subaru 品牌月」講座、抽獎樣樣來，公仔同步登場

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「Subaru 品牌月」講座、抽獎樣樣來，公仔同步登場

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calendar_today2020-11-02 17:55:01

「Subaru 品牌月」講座、抽獎樣樣來，公仔同步登場
▲ 「Subaru 品牌月」講座、抽獎樣樣來，公仔同步登場
Subaru 台灣意美汽車宣布於 11 月份分散群眾於各縣市的 Subaru 據點舉辦「Subaru 品牌月」活動，提供廣大消費者及車主們系列主題活動、家庭日及限時禮遇。
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此外，於「Subaru 品牌月」期間至全台 Subaru 授權展示中心，持品牌月活動手拿板於個人 Facebook 或 Instagram 拍照打卡設定公開並 hashtag #2020ILoveSubaru，即可獲得品牌月展間打卡活動限量車貼。同時，Subaru 正式推出 2020 最新限量款 Subaru 安全小公仔，活動期間提供限時限量優惠價980 元/隻（定價1380 元/隻）。

Subaru 週日溫馨講座、2020 車主家庭日不缺席

Subaru 分別以兒童、女性朋友以及車主們量身訂作的 Subaru 週日溫馨講座，內容將以安全知識主軸，包含行車安全常識、汽車科技互動、汽車實用功能操作等豐富課程。車主家庭日則將由 Subaru 全台各展示中心熱烈舉辦，邀請車主闔家蒞臨。活動詳情如下：

汽車小學堂：凡參加任一課程即可獲得講座活動限量版車貼：

  • 11 月 8 日：兒童交通安全講座 - 長大我也要開 Subaru
  • 11 月 15 日：行車安全駕駛講座 – Subarist 不能不知道的小秘密
  • 11月29日：女性車主教室 - 沒有男人我們也行
2020 Subaru 家庭日，凡參加 11 月 22 日 Subaru 家庭日活動即享：

  • 2020 家庭日專屬車貼
  • 保養機油 85 折限量商品優惠券
  • 2020 最新限量款 Subaru 安全小公仔：家庭日專屬限定 63 折優惠一組三隻2599 元（定價 1380 元/隻）。

Subaru 品牌月專屬限時禮遇

Subaru 品牌月同時為全台消費者限時禮遇，凡於 2020 年 11 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止的品牌月活動期間，至全台 Subaru 全台展示中心賞車試乘，即有機會獲得英國倫敦自行車品牌 Rapha® Explore 系列 GORE-TEX Active™ 防水連帽夾克以及 Rapha® 100% 美麗諾羊毛帽。

此外，Subaru 更提供車主保養與精品系列優惠，於 2020 年 11 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止，車主回廠享以下禮遇：

  • 2020 最新限量款 Subaru 安全小公仔優惠價 980 元/隻定價 1380 元/隻）。
  • 更換限定品牌輪胎（一次 4 條）再贈送精美好禮。
  • 更換電瓶享 88 折優惠。
  • 緊急事故擊破器 8 折優惠。
  • 升級 360 度環景影像系統與車用多媒體影音娛樂系統，享現金折扣 2,000 元。（此方案僅適用 2016~2017 年式 XV 車款及 2016~2018 年式 Forester）
  • 加裝指定 3D 環景影像系統，即贈車用多媒體影音娛樂系統。
  • （此方案僅適用 2018~2020 年式 XV 及第五代 Forester)
  • 購買及安裝 WIFI 行車紀錄器，即享現金折扣 2,000 元。（此方案僅適用 2016~2020 年式 XV 及 2013~2020 年式 Forester）
  • 英國皇家品牌 Auto Glym 美容商品 8 折優惠
  • Subaru 日本原廠噴油嘴積碳清洗劑 8 折優惠
有關 Subaru 全台各地展示中心與品牌月活動資訊，歡迎瀏覽 Subaru 台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電客戶服務專線 0800-486-168 洽詢。
※「Subaru 品牌月」活動內容與優惠依展示中心現場公告為準，Subaru 保留最終更動之權利。
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