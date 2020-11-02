▲ 「Subaru 品牌月」講座、抽獎樣樣來，公仔同步登場

Subaru 週日溫馨講座、2020 車主家庭日不缺席
Subaru 分別以兒童、女性朋友以及車主們量身訂作的 Subaru 週日溫馨講座，內容將以安全知識主軸，包含行車安全常識、汽車科技互動、汽車實用功能操作等豐富課程。車主家庭日則將由 Subaru 全台各展示中心熱烈舉辦，邀請車主闔家蒞臨。活動詳情如下：
汽車小學堂：凡參加任一課程即可獲得講座活動限量版車貼：
- 11 月 8 日：兒童交通安全講座 - 長大我也要開 Subaru
- 11 月 15 日：行車安全駕駛講座 – Subarist 不能不知道的小秘密
- 11月29日：女性車主教室 - 沒有男人我們也行
- 2020 家庭日專屬車貼
- 保養機油 85 折限量商品優惠券
- 2020 最新限量款 Subaru 安全小公仔：家庭日專屬限定 63 折優惠一組三隻2599 元（定價 1380 元/隻）。
Subaru 品牌月專屬限時禮遇
Subaru 品牌月同時為全台消費者限時禮遇，凡於 2020 年 11 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止的品牌月活動期間，至全台 Subaru 全台展示中心賞車試乘，即有機會獲得英國倫敦自行車品牌 Rapha® Explore 系列 GORE-TEX Active™ 防水連帽夾克以及 Rapha® 100% 美麗諾羊毛帽。
此外，Subaru 更提供車主保養與精品系列優惠，於 2020 年 11 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止，車主回廠享以下禮遇：
- 2020 最新限量款 Subaru 安全小公仔優惠價 980 元/隻定價 1380 元/隻）。
- 更換限定品牌輪胎（一次 4 條）再贈送精美好禮。
- 更換電瓶享 88 折優惠。
- 緊急事故擊破器 8 折優惠。
- 升級 360 度環景影像系統與車用多媒體影音娛樂系統，享現金折扣 2,000 元。（此方案僅適用 2016~2017 年式 XV 車款及 2016~2018 年式 Forester）
- 加裝指定 3D 環景影像系統，即贈車用多媒體影音娛樂系統。
- （此方案僅適用 2018~2020 年式 XV 及第五代 Forester)
- 購買及安裝 WIFI 行車紀錄器，即享現金折扣 2,000 元。（此方案僅適用 2016~2020 年式 XV 及 2013~2020 年式 Forester）
- 英國皇家品牌 Auto Glym 美容商品 8 折優惠
- Subaru 日本原廠噴油嘴積碳清洗劑 8 折優惠