環保漫畫家黃志湧捐贈漫畫 盼孩子養成環保觀念
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-03 16:20:00
環保公益漫畫家黃志湧雖然中風半身行動不便，但他仍不忘公益，贈送100冊自己創作的「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」給新北市立圖書館，希望透過輕鬆有趣的漫畫，讓孩子了解地球面臨的環境危機，從小養成環保觀念。
「如果我的時間不是很多了，我希望可以把自己所學、所知道的，在有限的時間裡發出最大的光芒」，長年推動環保的漫畫家黃志湧，從事環保公益20多年，並在2010年發起「一億本漫畫．一億個希望」，免費送一億本環保漫畫給一億個小學生的環保公益行動。黃志湧3日特別捐贈100本「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」給新北市立圖書館，由新北市立圖書館館長王錦華代表受贈。黃志湧表示，響應環保不分年齡，希望透過孩子最喜歡的漫畫書，從小建立環保習慣，從生活中開始愛地球。
新北市立圖書館表示，「張小右的地球大冒險」特別取材聯合國環境保護報告書，改編成漫畫，希望透過孩子喜歡的漫畫形式，告訴小朋友地球面臨全球暖化、天然資源枯竭和動植物瀕臨絕種等環境危機，讓環保行動從小做起。黃志湧為亞太漫畫協會創會理事長，不僅致力於漫畫文化推廣，更長期投入環保公益活動不遺餘力，即使前年因中風導致半身癱瘓，一度無法言語跟行動，但他仍用自己最愛的漫畫紀錄，持續為環保公益奔走，更計畫舉辦100場公益講座。