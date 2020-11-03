確診乳癌一定要切乳房嗎？該選擇哪一種重建手術才好？

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現今乳癌透過早期診斷、早期治療，幫助女性遠離乳癌折磨與身體的變形。再加少上化學治療及標靶藥物進展，乳房腫瘤的遠端轉移也有控制方法。然而乳癌在治療上仍要面臨許多難題，尤以打擊女性的「乳房切除」為最。亞東醫院形體美容中心主任湯月碧指出，過去曾收治年僅27歲的乳癌患者，經外科醫師診斷後執行左側乳房全切除術，雖然預後良好，卻也損失一側乳房，對病人的人生造成巨大影響。
湯月碧主任表示，乳房切除與重建的方法選擇，對於罹癌女性而言是攸關一輩子的大事。乳房上皮膚是否保留足夠？乳頭乳暈是否能保留？健側乳房的大小、外型、懸垂度及相對位置，開刀前都需要做適當評估。理想的乳房重建，需要整形外科與一般外科醫師於「術前」共同討論，依據不同病人的需求擬定適當的切除與重建對策。
乳房切除不同選擇 可依三大類重建手術評估
一、切除病灶及乳房減量法
適用於乳房量較大的婦女。若腫瘤位於乳房下部，外科醫師可使用縮乳術切除，至於乳頭乳暈切除與否，則可評估個案需求再行討論。此外，患者在經乳房部分切除術後會造成兩側乳房不平衡。因此，健側乳房也需行平衡手術，才能達到對稱及美觀。
二、乳房皮膚保留手術
適用於皮膚沒有被乳癌細胞侵犯者。此類病人可選擇適當大小、形狀的乳房植入物，以切除量為參考值，做立即性重建。選擇種類有矽膠袋或水袋。但水袋容易因磨損而流失體積，較不建議。
三、皮瓣顯微手術
適用於腹部肥胖、皮膚鬆弛的病人。乳癌範圍較大，需切除附近皮層而致皮膚缺損的患者，若癌細胞還沒進展到淋巴或全身轉移，則可進行局部肌皮瓣手術或腹部自由皮瓣做顯微手術轉移，開刀時間較長，且腹部會留下一條長疤，但可同時達到腹部拉皮之目的。另外，湯月碧主任指出，針對乳頭乳暈切除的患者，也可於適當時候使用局部皮瓣及健側的乳暈皮膚移植，再配合少量軟骨植入重建乳頭，就可達到化龍點睛之效果。
湯月碧主任說明，女性不須因乳房被切除而害怕或羞愧，現今乳房重建方法相當多元，針對不同患部程度的病人都有不同對應的重建方式，對於某些乳房部份切除而導致乳房不對稱的病人，甚至可以只需要抽脂，就能採取脂肪注射的方式改善乳房大小差異，幫助保留外觀的完整性與對稱性。
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