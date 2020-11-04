共和黨策士點名「關鍵3州」決勝負 川普要贏必須全拿下
共和黨策士點名「關鍵3州」決勝負 川普要贏必須全拿下
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-04 11:14:52｜update2020-11-04 11:16:23
美國總統大選於今（ 4 ）日開始陸續開票，現任總統川普（ Donald Trump ）和民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）戰況激烈。共和黨民調專家和策士倫茨（ Frank Luntz ）在接受《 CNBC 》採訪時分析，北卡羅來納州（ 15 張選舉人票）、佛羅里達州（ 29 張選舉人票）、俄亥俄州（ 18 張選舉人票）是決定 2 位候選人選舉結果的關鍵因素。
報導指出，CNBC / Change Research 週一（ 2 ）發布的民意調查顯示，拜登在佛羅里達州和北卡羅來納州支持度些微領先川普，仍在可能被動搖的範圍之內。《 CNBC 》的民要調查並沒有納入俄亥俄州，但 2016 年川普在俄州以 8 個百分點勝出。倫茨表示，川普如果贏得這 3 個州全部的選舉人票，他將會繼續待在白宮，而拜登如果贏下 3 個州的任何一個，那拜登將會成為總統。倫茨指出，北卡羅來納州、佛羅里達州、俄亥俄州可能會在美國時間週三（ 04 ）以前出現投票結果，深深影響川普是否能夠贏得他的第二個任期。如果川普贏下這 3 州，那麼決勝的關鍵就會來到賓夕法尼亞州（ 20 張選舉人票），因爲賓州投票、計票的時間比其他地方更長，接下來至少 48 小時至 72 小時，誰會拿下賓州還不能確定。
今年因爲新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，近 1 億人選擇提前投票、郵寄投票，倫茨表示，美國民眾要對選舉保持耐心，選舉可能雖然不致於拖到 12 月 1 日才能得到最後的結果，但至少要花 2 至 3 天的時間。雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James ）的華盛頓政策分析師麥爾斯（ ED Mills ）指出，華爾街投資者近幾日非常關注賓州的選況，他認為，雖然民意調查拜登領先，但仍然要等個幾天才能夠得到結果，因為不少郡要等到統計完選舉日的票結束後，才會開始計算缺席投票的票數。