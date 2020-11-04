▲ Luxgen URX 7人座樂活款早鳥價 98.8 萬，全車系送 Sharp 70 吋顯示器

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URX 7人座樂活款靈活彈性大空間



URX 除提供 5/7 人座車型，以及 5+1樂活款選擇外，納智捷更為多元車室空間與特定族群，以 URX 5+1樂活款為基底延伸而出的「URX 7人座樂活款」。全新「URX 7人座樂活款」的暖心通用設計，包含以下三大特點及說明：





滿足全員 7 人座艙：可兼顧乘客乘車感受與彈性運用的第三排空間設計。新增配置第三排兩張標準座椅 (側翻收折)，椅背角度可調，後傾 6 度，以膝部空間最大 30mm (177cm成人)；此外，樂活後艙空間分別為：二排未傾倒 787L／二排已傾倒 1,780L。同時設置第三排空調出風口、以及二排座椅一鍵翻折，以快速 30 秒輕鬆變換 7 座&樂活後艙。

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樂活後艙設計： 兼顧休閒與日常生活應用的設計。搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」。 「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）：可乘載高達 300kg 的承重能力，並提供後艙平整化設計能創造出高彈性的空間。 「平整化空間設計」：後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙空間完整性；同時，斜坡板亦可收折平放，提供寬敞的置物空間。

兼顧休閒與日常生活應用的設計。搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」。

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原廠兼具福祉功能的SUV：URX 7人座樂活款，以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，家庭成員若有乘坐輪椅需求，「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，可讓輪椅乘客快速 7 秒輕鬆上下車。

「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置：榮獲「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW等並列汽車與科技(Cars & Technology) 得獎名單中。納智捷特別針對高齡化／身障人士所自行研發設計的 Quick Lock輪椅 7 秒快扣，迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELR安全帶」固定機制，對輪椅乘客在乘車過程中，提升舒適與安全。 「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。

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第三排座椅收折側收。

× 第三排座椅收折側收。

第三排座椅收折前倒。

× 第三排座椅收折前倒。

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