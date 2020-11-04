Luxgen URX 7人座樂活款早鳥價 98.8 萬，全車系送 Sharp 70 吋顯示器

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Luxgen URX 7人座樂活款早鳥價 98.8 萬，全車系送 Sharp 70 吋顯示器

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calendar_today2020-11-04 13:25:01

Luxgen URX 7人座樂活款早鳥價 98.8 萬，全車系送 Sharp 70 吋顯示器
▲ Luxgen URX 7人座樂活款早鳥價 98.8 萬，全車系送 Sharp 70 吋顯示器
納智捷「URX 7人座樂活款」正式上市，即日起購買納智捷全車系，就送一台市價 52,900 元的 Sharp 70 吋 4K ANDROID TV 顯示器。
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本月入主享【樂在7中 早鳥優惠】方案，除享早鳥優惠價 98.8 萬與 Sharp 70 吋 4K Android TV 顯示器外，並加贈原廠導航、3 萬元保險抵用金（新車乙式以上車體險）、免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子 PM2.5 濾網升級。此外，對於 5 人座 SUV 市場，納智捷也同步祭出【加倍升等專案】：即日起至 11 月 31 日止，入主 URX ADAS 智駕款（原售價 89.8 萬），可享加價 1 萬，即刻升等 94.8 萬的 URX AR環景款，是搭載 ADAS、360度環景顯影、AR View+行車AR影像、ARD等安全系統之中型 SUV，搭配舊換新方案 85.8 萬，再送原廠導航，免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子 PM2.5 濾網升級，再享 Sharp 70 吋 4K Android TV 顯示器等多項購車優惠，總價值超過 11 萬元。

URX 7人座樂活款靈活彈性大空間

URX 除提供 5/7 人座車型，以及 5+1樂活款選擇外，納智捷更為多元車室空間與特定族群，以 URX 5+1樂活款為基底延伸而出的「URX 7人座樂活款」。全新「URX 7人座樂活款」的暖心通用設計，包含以下三大特點及說明：

  • 滿足全員 7 人座艙：可兼顧乘客乘車感受與彈性運用的第三排空間設計。新增配置第三排兩張標準座椅 (側翻收折)，椅背角度可調，後傾 6 度，以膝部空間最大 30mm (177cm成人)；此外，樂活後艙空間分別為：二排未傾倒 787L／二排已傾倒 1,780L。同時設置第三排空調出風口、以及二排座椅一鍵翻折，以快速 30 秒輕鬆變換 7 座&樂活後艙。
  • 樂活後艙設計：兼顧休閒與日常生活應用的設計。搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」。
    1. 「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）：可乘載高達 300kg 的承重能力，並提供後艙平整化設計能創造出高彈性的空間。
    2. 「平整化空間設計」：後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙空間完整性；同時，斜坡板亦可收折平放，提供寬敞的置物空間。
  • 原廠兼具福祉功能的SUVURX 7人座樂活款，以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，家庭成員若有乘坐輪椅需求，「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，可讓輪椅乘客快速 7 秒輕鬆上下車。
  1. 「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置：榮獲「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW等並列汽車與科技(Cars & Technology) 得獎名單中。納智捷特別針對高齡化／身障人士所自行研發設計的 Quick Lock輪椅 7 秒快扣，迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELR安全帶」固定機制，對輪椅乘客在乘車過程中，提升舒適與安全。
  2. 「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。
第三排座椅收折側收。
第三排座椅收折側收。
第三排座椅收折前倒。
第三排座椅收折前倒。
全新 URX 7人座樂活款，同步亦搭載實用便利的 5A 智慧安全駕駛科技，包含：ARD擴增實境抬頭顯示器、ADAS先進駕駛輔助系統、AI自然語音、APA智駕停車輔助系統、AR View⁺ System行車AR影像系統等，以及其它實用的人性化智慧科技，諸如 12 吋多功能 HD觸控螢幕、AR Around View環車AR安全影像、Eagle View360度環景影像、Alley View+車頭雙側影像、Full Side View+無盲點車側影像、Live Rear View+後視Live影像、AR See-through ViewAR底盤透視影像、Dual Side View開門防撞系統等智慧服務功能等多項科技配備。

【全新世代Luxgen SUVURX全車系正式售價】

5人 ARD智行款：84.8萬（舊換新79.8萬）

5人 ADAS智駕款：89.8 萬（舊換新84.8萬）

5人 AR環景款：94.8萬（舊換新89.8萬）

5人 旗艦款：97.8萬（舊換新92.8萬）

7人ARD智行款：99.9萬（舊換新94.9萬）

7人旗艦款：111.9萬（舊換新106.9萬）

URX樂活款：

5+1樂活智行款：84.8萬

5+1樂活環景款：94.8萬

7人座樂活款：99.8萬（早鳥98.8萬）
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