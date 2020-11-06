台鈴eReady 年底狂跨界，11 月試乘抽 iPhone 12

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台鈴eReady 年底狂跨界，11 月試乘抽 iPhone 12

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calendar_today2020-11-06 16:25:01

台鈴eReady 年底狂跨界，11 月試乘抽 iPhone 12
▲ 台鈴eReady 年底狂跨界，11 月試乘抽 iPhone 12
台鈴eReady 與 SOGO 周年慶和「500趴」跨界合作，同時 11 月購車方案「Fun出你的節奏，來店試乘抽iPhone 12」也連袂推出。
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eReady 在 SOGO 周年慶期間於台北復興館舉辦試乘活動。
eReady 在 SOGO 周年慶期間於台北復興館舉辦試乘活動。
eReady 現身 SOGO 周年慶、「500趴」
eReady 與 SOGO 百貨首度跨界合作，除了在台北三館舉辦抽獎活動外，在台北忠孝館、復興館實車展示，另在復興館提供試乘體驗。由國際策展團隊打造的「500趴」混搭市集 11/7（六）在 101 水舞廣場登場，eReady 在「500趴」中打造創意諧音店舖「5白趴pop up store」，展演盛夏白車色，提供品牌茶點與消費者近距離互動。

eReady 11 月購車方案。
eReady 11 月購車方案。
eReady11 月購車方案「Fun出你的節奏，來店試乘抽iPhone 12

11 月試乘及購車活動即日開跑，至全台 eReady 門市試乘或購車完成領牌即獲得繽紛 eReady 環保袋，加碼再月月抽 iPhone 12。交車更享有 eReady 節奏藍芽喇叭、品牌安全帽和全方位保險專案「666 好險」。

eReady 跨足百貨業登場 SOGO 周年慶。
eReady 跨足百貨業登場 SOGO 周年慶。
同場加映，eReady 外展活動開跑中

eReady 搞怪登場「是在HELLO CITY桃園萬聖城」活動至 11/8（日）在桃園高鐵站前廣場舉辦，現場不僅有 8 座鬼怪主題佈景，更有萬聖光雕秀及實力派歌手輪番演出。eReady 也打造神秘萬聖彩繪車於活動會場展示，頭尾燈的蜘蛛絲纏繞與車側南瓜先生的微笑。

eReady 亦與台隆手創館一同歡慶周年慶，現場不但有實車展出，消費者於12/31（四）前憑台隆手創館電子會員，消費滿 500 元即有機會抽中「eReadyFun」一台（價值 74,980 元）。
即日起至 12 月 31 日前憑台隆手創館電子會員，消費滿 500 元即有機會抽中「eReadyFun」一台。
即日起至 12 月 31 日前憑台隆手創館電子會員，消費滿 500 元即有機會抽中「eReadyFun」一台。
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