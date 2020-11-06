▲ 台鈴eReady 年底狂跨界，11 月試乘抽 iPhone 12

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eReady 現身 SOGO 周年慶、「500趴」
eReady 與 SOGO 百貨首度跨界合作，除了在台北三館舉辦抽獎活動外，在台北忠孝館、復興館實車展示，另在復興館提供試乘體驗。由國際策展團隊打造的「500趴」混搭市集 11/7（六）在 101 水舞廣場登場，eReady 在「500趴」中打造創意諧音店舖「5白趴pop up store」，展演盛夏白車色，提供品牌茶點與消費者近距離互動。
eReady11 月購車方案「Fun出你的節奏，來店試乘抽iPhone 12」
11 月試乘及購車活動即日開跑，至全台 eReady 門市試乘或購車完成領牌即獲得繽紛 eReady 環保袋，加碼再月月抽 iPhone 12。交車更享有 eReady 節奏藍芽喇叭、品牌安全帽和全方位保險專案「666 好險」。
同場加映，eReady 外展活動開跑中
eReady 搞怪登場「是在HELLO CITY桃園萬聖城」活動至 11/8（日）在桃園高鐵站前廣場舉辦，現場不僅有 8 座鬼怪主題佈景，更有萬聖光雕秀及實力派歌手輪番演出。eReady 也打造神秘萬聖彩繪車於活動會場展示，頭尾燈的蜘蛛絲纏繞與車側南瓜先生的微笑。
eReady 亦與台隆手創館一同歡慶周年慶，現場不但有實車展出，消費者於12/31（四）前憑台隆手創館電子會員，消費滿 500 元即有機會抽中「eReadyFun」一台（價值 74,980 元）。