熊霓從《綜藝大集合》消失！胡瓜傳和丁柔安大吵 給4000萬想離婚
21歲「樂天女孩」熊霓剛出道備受綜藝大哥胡瓜提攜，怎料，相差44歲的兩人被亂點鴛鴦譜，直到她被拍到和補教天后徐薇大8歲兒子江大成約會，才還給胡瓜清白。怎料，今（30）日胡瓜又被爆料對女星宋羽葤特別關照，以及和丁柔安吵架時，講出要拿4000萬元跟女方離婚的氣話，對此，《NOWnews今日新聞》詢問民視公關，對方表示：「還是要問柔安，我沒辦法幫忙回答。」而致電丁柔安，截稿前電話未接。
記者楊穎軒、吳昕蓓／台北報導
據《鏡週刊》報導，熊霓和胡瓜爆出烏龍緋聞，女方過年後就從節目《綜藝大集合》消失，沒想到，近來傳出33歲演員兼通告藝人宋羽葤，也在胡瓜的「照顧」名單之中，八卦因而在圈內傳開，還盛傳胡瓜和丁柔安檯面上看似恩愛，私下卻暗潮洶湧，有一次夫妻倆大吵一架，男方一度說出要拿3、4000萬元與女方離婚的氣話。
針對週刊報導，胡瓜稍早向《三立新聞網》回應，火大罵《鏡週刊》：「你們一天到晚拍到我跟柔安散步，我們天天在一起，然後寫我要離婚，這是什麼東西？宋羽葤已經一年都沒來錄過我節目了，寫這些有的沒的，不是很好笑嗎？」怒嗆《鏡週刊》不要再造謠生事。
胡瓜今年初受訪，氣憤駁斥和熊霓的緋聞，認為熊霓男友江大成第一時間就應該發聲幫女方解釋或喊冤，且他還幫江大成新書掛名推薦，但至今沒拿到對方送的一本新書，對此，江大成當時公開向胡瓜道歉：「書的事情對瓜哥很不好意思，希望可以早日親自送書！」
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