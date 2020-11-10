英國推軍隊現代化 預期2030年部隊有3萬「機器人士兵」
英國推軍隊現代化 預期2030年部隊有3萬「機器人士兵」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-10 12:04:29
英國軍方負責人表示，預計至 2030 年軍隊將會有四分之一的士兵被機器人取代。英國高級陸軍軍官卡特（ Nick Carter，Nicholas P. Carter ）週日（ 8 ）接受英國《 Sky News 》訪問時表示，軍方未來 5 年將推行一項綜合防務計劃，可能組建的軍現代化隊中，共 9 萬至 12 萬人其中 3 萬人為機器人。
英國《 Sky News 》報導指出，軍方負責人警告，未來戰爭型態可能的趨勢，會是縮限範圍的小型衝突，且牽涉更多的國家跟武器，國防首長卡特對 2030 年軍隊建設提出設想，期望從財政部獲得更多預算，投入軍隊現代化的長期投資，同時鑑於新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行對經濟造成的影響，他也擔憂未來會再度發生類似的情況。國防分析師表示，政府需要為龐大的軍事現代化提供多年預算，但今年因為疫情大流行，綜合審查延誤了。相關文件的內容預期將會減少重型武裝，比方說坦克，並著重於較輕型、敏捷的武器，包括用於軍事偵察、武裝作戰的自動或遠程控制的機器，例如小型無人機遠程供電的陸地水下軍用車輛。另外，也會研究開發「 i9 無人機」技術，該無人機由 6 個旋翼推動，據 2 套遠距離控制的發射器，將應用於可能有較多人員傷亡的城市戰場上。卡特表示，大家可能會見到一個專為 2030 年代設計的武裝部隊，現在不會一夕之間達成，但那會是個大方向。對於是否可能縮減現有的士兵規模，卡特表示仍然不能確定，但他認為英國可以組建一支 12 萬人的軍隊，其中 3 萬人為機器人，重點不在於人數而是現代化能夠達成的效果。