廣編／世磊集團新品發表體驗會　以幸福廚房傳遞愛的力量

2020年因為疫情影響，許多人選擇在家開伙，對於生活品質精緻化與品味更加講究，台灣進口家電代理商先進—世磊集團，本月5日至12日於台北新光三越百貨，舉辦以「分享愛‧愛分享」為主題的年度新品發表體驗會，展出旗下代理品牌best QCE系列與GDM系列，超過20款新品，邀請人氣男星法比歐、私廚女王Irene站台，更與當代藝術家Attilio Chien合作，打造充滿義式風格的生活體驗。

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best源自義大利，相信美食是為了愛的分享與表達，更期許打破廚房既定的框架，打造一個讓家人分享與表達愛的幸福空間。在曾增沐董事長的帶領下，發表best QCE系列與GDM系列逾20款新品，舉凡排油煙機、水波爐、電器收納櫃、洗碗機、烤箱等，讓您輕鬆擁有全新的餐廚天地。

世磊不只打造優質的料理空間，Yaffle亞爾浦氣泡烹調設備，更是打破消費者對氣泡水機的刻板印象，除了製作調飲外，更能使用來做料理、洗菜、潔顏、冰鎮等多元化功能超乎想像，其綿密氣泡的口感，更是讓人越喝越順口，愛不釋手。





來自德國的grunbeck格溫拜克淨水科技，也是世磊代理的品牌之一，其全屋淨水設備涵蓋前置過濾器、中央除氯系統、軟水機，除掉水中有害物質與加熱產生的致癌物「三鹵甲烷」，為全家人的用水安全把關。

本次新品發表體驗會更攜手當代藝術家Attilio Chien，以其作品「蒙娜麗莎之吻」為網美牆，傳遞只要不斷分享愛，口罩就擋不住這愛的力量。只要在展覽期間與網美牆拍照打卡上傳粉絲團，就有機會帶走best移動式燒烤爐。