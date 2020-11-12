好想出國！集雅社提前贈耶誕大禮　滿額就抽「類出國」

各大百貨週年慶火熱進行中！影音家電銷售領導品牌「集雅社」在百貨的櫃點同樣力拼週年慶，推出眾多下殺優惠，要讓民眾買到賺到，開心帶回心儀家電，更佛心的是，看準浪漫12月的到來，集雅社提前祭出耶誕節好禮，消費滿額就有機會免費搭乘Kitty班機，體驗「類出國」的幸福感。

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雖然新光體系、遠東體系百貨週慶活動即將進入尾聲，但還有最後一波百貨的週年慶正在摩拳擦掌，準備開打，分別是11月12日新光台北站前、11月20日高雄大樂、11月26日新竹巨城、巨城sogo以及高雄漢神、12月4日高雄義大以及12月12日台中三井，想好好搶購一番的民眾，要趕快筆記下來！

但不只百貨本身的週年慶，設櫃在百貨內的集雅社也超殺，推出的優惠一點都沒有少，像台南永華及高雄中正旗艦門市，在12月4日起同樣祭出超狂促銷，還推出了豐富的滿額禮和抽獎大禮，讓民眾買到賺到。



▲浪漫12月的到來，集雅社提前祭出耶誕節好禮，消費滿額就有機會免費搭乘Kitty班機，體驗「類出國」的幸福感。（圖／資料照片）

而礙於疫情期間，民眾無法好好出國放鬆，但眼看浪漫的耶誕節就要到了，為了讓民眾在台灣也能好好體驗小確幸，集雅社特別推出好康耶誕活動，11月1日至11月30日全台51間專櫃門市，只要消費滿5萬元，就能參加抽獎，最大獎就是免費搭長榮Kitty彩繪機「類出國」，而且還是1人中獎兩人同行，開心購物之外，還能在機上好好回味滿滿出國感，提前慶祝耶誕節。





值得注意的是，抽獎不只有機會獲得「類出國」獎項，還有機會能拿到免費高級飯店住宿券或千元抵用券，抽獎名額眾多，民眾血拼完，再開開心心出門遊玩、放鬆。

▲想增購新家電的民眾一定要把握，「百貨週年慶＋集雅社優惠」這折上加折的難得機會。（圖／資料照片）

週年慶是一年一度撿便宜的重大盛事，不少民眾都做足功課，就是希望能清空購物清單，便宜買回喜歡的商品，集雅社這次不手軟，不只有眾多商品優惠，還更加碼送出類出國、住宿券等好禮，想增購新家電的民眾一定要把握，「百貨週年慶＋集雅社優惠」這折上加折的難得機會，在年底之前，好好犒賞自己一番。