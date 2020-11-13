星國大咖住防疫旅館像度假！大讚：台灣是我第二個家
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-11-13 08:00:00
The China Post報導，火鍋、螃蟹、烤豬肉、洪瑞珍三明治、還有冰淇淋，這些都是新加坡喜劇演員李國煌到台北後享用的美食。 這一切聽起來都很合理，畢竟台北就是以美食著稱的都市阿。唯一不同的是，李國煌目前不是住在一般飯店，而是防疫旅館。
今年52歲的搞笑天王李國煌和他的妻子Catherine目前人在台北，準備參加即將登場的金馬獎。他以喜劇片《男兒王》入圍最佳男主角。《男兒王》電影導演王國燊、編劇和演員賴宇涵目前都在台北進行隔離。 據報導，曾演過經典喜劇《錢不夠用》的李國煌雖然行動被限縮在小房間，但他不時收到朋友送來的美食，似乎非常享受這段「美食假期」。 在他隔離前幾日，他吃了各式各樣的美食，豬肉炒飯、鮮蝦義大利麵、還有整盒裝著滿滿新鮮豬肉切片、蛤蜊、蘑菇的火鍋材料包。他與妻子共度美好時光，享受迷你火鍋派對。
藝人Nono也偕同家人一同探望李國煌，送給他蛋糕、飲品、水果和洪瑞珍三明治。 目前在台灣的新加坡演員林湘萍也烤了生酮麵包送給李國煌，並送上祝福。就連老婆 Catherine的朋友也送了一堆肉乾、兩盒螃蟹和蛋糕給他們。
李國煌夫婦隔離期間收到一堆食物，不知該如何處理，只好分一些給住在同間旅館的王國燊。 「真的很謝謝在台灣的朋友們，你們對我們太好了，真的非常感動。台灣藝人總是說新加坡是他們第二個家。經過這次隔離，我可以確定地說台灣就像我第二個家。」