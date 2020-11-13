歐美精品跑步機「超值絕版價」　挑戰雙11最強檔！

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歐美精品跑步機「超值絕版價」　挑戰雙11最強檔！

本報訊

calendar_today2020-11-13 11:57:30

▲歐美精品跑步機「超值絕版價」 挑戰雙11最強檔! （圖／shutterstock）
▲歐美精品跑步機「超值絕版價」 挑戰雙11最強檔! （圖／shutterstock）

居家健身成為今年最熱門運動模式，Runners運動購物中心推出全館消費滿$1500現折111、滿$3000現折311、滿$5000折511，其中歐美健身精品SOLE全系列滿$5000折500，加碼贈JLab真無線耳機(市價$1280)，挑戰今年運動的「超值絕版價」!

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因應冬天以接近疫情尚在，Runners運動購物中心在11月主打居家運動及舒緩系列商品。溫暖運動系列商品包含JLab美國潮牌運動耳機、Kimibarre美型棒、可調式啞鈴、ODOYO Magic Punch mini 迷你按摩槍、德國Medisana震動按摩滾筒、安德士溫熱耳罩和抱枕等。其中JLab Flex Sport是全球首款可水洗的耳罩式無線藍芽耳機，業界領先的藍芽5.0規格、穩固的配戴技術和20小時的超長效電力，絕對是冬天運動首選配件。

冬天除了寒冷和疫情讓外，還有來自中國的霾害引起的空氣汙染，近來許多專家提倡「居家運動」，在家利用器材或是配件方式來取代室外運動，Runners運動購物中心主推風靡歐美居家健身精品SOLE，雙11網路獨家滿滿$5000折500，加碼贈JLab真無線耳機(市價$1280)，輕鬆擁有乾淨舒適的運動空間。而XTERRA和皇蛾等健身有氧品牌從跑步機、橢圓機、划船機到健身車都各自推出獨家特惠商品。

Runners運動購物中心除了雙11推出的全館現折活動外，還有專屬會員的VIP好禮，包含加入會員即可領$200元購物金、每年生日時送$100禮金、每次結帳可享1%的回饋，還不趕快加入會員，把好康通通領回家。

Runners運動購物中心: https://www.runners.com.tw/

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