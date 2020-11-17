【MotoGP戰報：瓦倫西亞站】Mir提前封王，暌違20年Suzuki再度奪下年度冠軍，能否再奪亞軍車手？下一站揭曉

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【MotoGP戰報：瓦倫西亞站】Mir提前封王，暌違20年Suzuki再度奪下年度冠軍，能否再奪亞軍車手？下一站揭曉

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-17 10:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
MotoGP賽事來到倒數第二站，並且很有可能年度冠軍車手會在本站誕生，目前積分領先37分的Mir，只要本站順利完賽讓積分維持在25分以上就可以提前封王，不過緊追在後的Quartararo與Rins也仍有機會。
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由於本站對於積分領先者極為重要，但在棑位卻是由Morbidelli、Miller、Nakagami取得前三名起跑，反觀Mir、Quartararo與Rins只從第12、14與11位置出發。
起跑後Morbidelli順利守住領先位置，Mir與Rins也成功上升到第10與第8，而Quartararo則因失誤跑出賽道掉落至最後，這對於爭冠的他來說非常不利。在此之後大致排名位置都沒有劇烈變動，Morbidelli依舊維持領先，Miller和P.Espargaro則在後伺機而動，Rins則沒有採取進行攻擊超越，至於Mir雖然沒有在領先集團，但由於排名位置已讓他擁有29分領先優勢，因此決定不進攻穩穩跑完比賽，從最後苦苦追趕不放棄的Quartararo，卻在比賽後段前輪失去抓地力轉倒退賽。

近期Quartararo運氣很不好，本站一開賽就因失誤掉落至最後，比賽後段還轉倒退賽。
近期Quartararo運氣很不好，本站一開賽就因失誤掉落至最後，比賽後段還轉倒退賽。
比賽來到最後Miller已追進前方Morbidelli並數次進行超越，但由於Morbidelli現階段積分可以爭奪亞軍，因此立即奪回領先位置，而近期表現頗佳的Nakagami則為爭奪頒獎台對P.Espargaro進行超越但卻不甚發生轉倒，最終就由Morbidelli、Miller和P.Espargaro站上頒獎台，而Mir則已171分提前替Suzuki暌違20年及自己MotoGP生涯奪下年度冠軍。雖然年度冠軍出爐，但Morbidelli 142分與Rins的138分將在下一站爭奪亞軍。
Morbidelli贏得分站冠軍，目前以142分暫居第二。
Morbidelli贏得分站冠軍，目前以142分暫居第二。
積分138分的Rins有機會替Suzuki奪亞軍。
積分138分的Rins有機會替Suzuki奪亞軍。
順利完賽的Mir成功提前封王。
順利完賽的Mir成功提前封王。
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