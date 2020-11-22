火山灰掩埋近2000年　龐貝古城近郊再挖出2具遺骸

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兩人的牙齒和骨骸都保存完整。一人年齡可能介於18到23歲間，穿著寬鬆，部分脊椎骨碎裂，顯示生前是做粗活的奴隸。另一人年紀較長，約在30-40歲之間，頸部仍有羊毛斗篷的痕跡，地位可能很高。
維蘇威火山於西元79年爆發後，龐貝城廢墟就深埋在火山灰中，如今當地已成為義大利僅次羅馬競技場（Colosseum）的第2大觀光景點，去年吸引近400萬人造訪。
龐貝城面積逾44公頃，是羅馬帝國最富裕的城市之一。許多建築物和物體以幾近原始狀態被埋藏在層層火山灰之下，包括罹難者蜷曲的遺體。
在最新兩具人類遺骸出土後，研究人員分析他們的骸骨，接著將把石膏灌入空殼，得出兩人罹難當時跌倒仰臥的模樣。這種石膏灌模技法是由考古學家費奧瑞里（Giuseppe Fiorelli）於1867年發明。
這兩具遺骸所在之處，是目前仍在進行考古開挖、位在古城龐貝西北方約700公尺的朱利安那城（CivitaGiuliana），是繼先前在當地一個馬廄中發現3匹已套上馬具的馬匹遺骸後的最新發現。
確切來說，兩具人類遺骸是在一座俯瞰那不勒斯灣（Bay of Naples）的別墅地下一處隱廊邊間出土，研究人員研判兩人當時可能在此尋求掩護。
考古遺址負責人歐桑納（Massimo Osanna）表示，這兩人可能是事發當天上午9時左右尋求避難時，火山碎屑席捲而來，進而受熱衝擊（thermal shock）罹難，這點也可藉由兩人內縮的腳掌和緊握的雙手看出。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1091122