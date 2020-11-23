【MotoGP戰報：葡萄牙站】Morbidelli早早就確定摘亞軍，Rins替Suzuki再奪一座季軍

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【MotoGP戰報：葡萄牙站】Morbidelli早早就確定摘亞軍，Rins替Suzuki再奪一座季軍

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-23 10:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
今年MotoGP在葡萄牙進行封關站，已奪下冠軍的Mir似乎已沒有太強爭奪欲望，因此排位賽表現平平竟從地20位出發。有很大機會奪亞軍的Morbidelli則從第二位出發，同樣爭奪亞軍的Rins僅第10位置起跑，但不到最後一刻結果仍未定論。
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在上一站率先封王的Mir，本站看來沒有想要太出風頭，因此排位沒有積極，正賽僅從第20名出發，而他的隊友Rins有機會爭取亞軍，但第10名位置則較同是亞軍熱門選手Morbidelli的第2位置落後不少，不過若起跑出色還是有機會翻盤。
正賽起跑後從竿位出發的Oliveira順利搶下第一彎，在此之後就不斷拉開與Morbidelli距離，最終就以獨走方式衝過終線。而後方的Morbidelli與Miller再次上演上站戲碼，兩人全程都維持在和平距離，直到最後一圈Miller才進行追擊，不過這此次成功超越以第2名完賽，Morbidelli雖然第3名完賽，但積分領先所以最終也獲得亞軍。

Oliveira一起跑就領先，之後就以獨走方式完賽。
Oliveira一起跑就領先，之後就以獨走方式完賽。
Morbidelli與Miller兩人全場都維持和平，直到最後一圈Miller才進行超越，並成功取得第2名成績。
Morbidelli與Miller兩人全場都維持和平，直到最後一圈Miller才進行超越，並成功取得第2名成績。
至於Rins從起跑後就失去奪亞軍機會，積分落後排名也位居中段班，整場比賽沒有過於激進演出，甚至賽事後段排名還不斷下滑，最終竟第15名完賽，不過好在Quartararo也表現不佳第14名完賽，Dovizioso雖後來居上，但第6名成績積分還是無法超過Rins，因此Rins最終取得季軍獎座。

雖然本站沒有出現亞季軍爭奪戲碼，但最刺激反而出現在排位第9名之爭，狀態與心態愈來愈穩定的Nakagami，於第16圈時與Quartararo出現數次攻守交換，其激烈程度彷彿向競爭冠軍，而最後Nakagami成功擺脫並持續向上攀升，最終以第五名完賽。至於Yamaha車隊一開賽還處在中段班，但隨著比賽持續進行最後都滑落至後段班，而冠軍Mir因不慎有與Bagnaia發生擦撞，使其車輛在後期出現故障因而退賽。
Rins本站表現不佳，不僅排名無法攀升而不斷掉落，加上Morbidelli穩定表現，最終僅能取得年度季軍。
Rins本站表現不佳，不僅排名無法攀升而不斷掉落，加上Morbidelli穩定表現，最終僅能取得年度季軍。
Nakagami比賽進行快一半，就與Quartararo上演激烈攻防。
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Roosi本站以第12名結束廠隊車手身分。
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