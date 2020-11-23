驚呆了！高市府為促進消費　十二月抽獎大放送

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

驚呆了！高市府為促進消費　十二月抽獎大放送

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-11-23 20:03:56

▲陳其邁坐上「高雄一百」限量版Gogoro手拿iPhone12為活動宣傳。（圖／高市經發局提供）
▲陳其邁坐上「高雄一百」限量版Gogoro手拿iPhone12為活動宣傳。（圖／高市經發局提供）
高雄市政府為振興商圈、夜市經濟，也慶祝高雄百歲，將推出「高雄一百週年慶  PHONE狂GO物時時抽」活動，預備了破紀錄的93台GOGORO電動車以及iPhone 12等，12月1日至31日的活動期間「每兩小時」抽出一支iPhone、「每天」抽出三台Gogoro，最低只要使用「200元三倍券」或「單筆消費滿500元」就有機會抱回大獎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「高雄一百週年慶  PHONE狂GO物時時抽」活動記者會今（23）日由高市府經發局在市府四維行政中心前廣場盛大舉辦，現場擺設近百台「高雄一百」限量版Gogoro塞爆市府大門，吸引許多民眾駐足拍照，高雄市議員郭建盟、陳慧文、大高雄觀光商圈總會長劉昭智、高雄市攤販協會理事長莊其章，以及各大商圈、百貨和旅宿業者都紛紛出席共襄盛舉，其中，高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬、御宿旅館集團總裁劉坤福更當場宣布共加碼送出兩百張住宿券提供活動抽獎。
▲陳其邁呼籲大家趕緊來高雄消費，不怕你來，就怕你不來！（圖／高市經發局提供）
▲陳其邁呼籲大家趕緊來高雄消費，不怕你來，就怕你不來！（圖／高市經發局提供）
「今年是高雄一百年，週年慶規模也要一百倍！」高雄市長陳其邁特別親自到場主持宣傳記者會，並指出本次特別規劃12月1日起至年底舉辦「高雄一百週年慶  PHONE狂GO物時時抽」活動，希望藉由活動刺激消費，活絡商圈、夜市經濟。期間民眾只要使用三倍券消費200元，或一般消費滿500元就有機會抽到大獎，來高雄住宿還送400元高雄券，其中200元是夜市、200元為商圈抵用券。他也特別分享攻略，呼籲大家趁12月1日開跑當日就趕快來高雄消費、登錄發票，如此每兩小時就可獲得一次抽獎機會，一直迴圈到年底。

大高雄觀光商圈總會長劉昭智致詞感謝陳其邁，自擔任行政院副院長時期就非常關心商圈、夜市，不僅提撥三千多萬預算行銷高雄商圈，當選市長之後又結合高雄百年舉辦大型振興活動，相信這麼多的獎品一定能吸引大家來高雄消費，高雄市攤販協會理事長、同時也是六合夜市主委莊其章受訪時也感謝陳市長非常關心夜市，呼籲歡迎大家趁百週年慶活動趕緊來六合夜市消費。
經發局長廖泰翔指出，「高雄一百週年慶  PHONE狂GO物時時抽」活動期間為12月1日至31日，活動期間只要憑在高雄消費的發票，不論是用三倍券滿200元或其它方式滿500元，就可到27日公布的「高雄一百週年慶  PHONE狂GO物時時抽」活動官網或LINE活動官方帳號登錄發票參加抽獎活動，歡迎手刀搶先來高雄訂房、消費、抽大獎振興消費。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀