驚呆了！高市府為促進消費　十二月抽獎大放送

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「今年是高雄一百年，週年慶規模也要一百倍！」高雄市長陳其邁特別親自到場主持宣傳記者會，並指出本次特別規劃12月1日起至年底舉辦「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，希望藉由活動刺激消費，活絡商圈、夜市經濟。期間民眾只要使用三倍券消費200元，或一般消費滿500元就有機會抽到大獎，來高雄住宿還送400元高雄券，其中200元是夜市、200元為商圈抵用券。他也特別分享攻略，呼籲大家趁12月1日開跑當日就趕快來高雄消費、登錄發票，如此每兩小時就可獲得一次抽獎機會，一直迴圈到年底。
大高雄觀光商圈總會長劉昭智致詞感謝陳其邁，自擔任行政院副院長時期就非常關心商圈、夜市，不僅提撥三千多萬預算行銷高雄商圈，當選市長之後又結合高雄百年舉辦大型振興活動，相信這麼多的獎品一定能吸引大家來高雄消費，高雄市攤販協會理事長、同時也是六合夜市主委莊其章受訪時也感謝陳市長非常關心夜市，呼籲歡迎大家趁百週年慶活動趕緊來六合夜市消費。
經發局長廖泰翔指出，「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動期間為12月1日至31日，活動期間只要憑在高雄消費的發票，不論是用三倍券滿200元或其它方式滿500元，就可到27日公布的「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動官網或LINE活動官方帳號登錄發票參加抽獎活動，歡迎手刀搶先來高雄訂房、消費、抽大獎振興消費。