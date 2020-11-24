▲ Porsche Taycan 打破金氏世界紀錄 連續飄移 42 公里成為電動車甩尾王

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霍根海姆保時捷體驗中心 (Porsche Experience Center, PEC Hockenheimring) 作為打破世界紀錄的現場，原廠教練Dennis Retera在單圈200公尺長的跑道以甩尾完成210 圈，期間前輪從未與彎道指向相同方向：55分鐘後，累計行駛42.171公里。

× 霍根海姆保時捷體驗中心 (Porsche Experience Center, PEC Hockenheimring) 作為打破世界紀錄的現場，原廠教練Dennis Retera在單圈200公尺長的跑道以甩尾完成210 圈，期間前輪從未與彎道指向相同方向：55分鐘後，累計行駛42.171公里。

保時捷首部純電跑車 Taycan 在電動車領域獲得最長甩尾紀錄金氏世界紀錄™（Guinness World Records™）認證。霍根海姆保時捷體驗中心（Porsche Experience Center, PEC Hockenheimring）作為打破世界紀錄的現場，原廠教練 Dennis Retera 在單圈 200 公尺長的跑道以甩尾完成 210 圈，期間前輪從未與彎道指向相同方向：55 分鐘後，累計行駛 42.171 公里。Retera 駕駛後輪驅動版本的 Taycan，以平均速度 46 km/h 達成這項馬拉松里程，同時打破電動車連續甩尾世界紀錄。

保時捷首部純電跑車Taycan在電動車領域獲得最長甩尾紀錄金氏世界紀錄™（Guinness World Records™）認證。

× 保時捷首部純電跑車Taycan在電動車領域獲得最長甩尾紀錄金氏世界紀錄™（Guinness World Records™）認證。

曾參與競技卡丁車，單座賽車系列賽和耐力賽，霍根海姆保時捷體驗中心荷籍首席教練 Dennis Retera 表示：「關閉車身動態穩定系統後，以後輪驅動的純電保時捷進行動力滑胎非常輕鬆，始終保持充足動力，低重心和長輪軸距離確保極佳的穩定性，精密設計的底盤和轉向裝置讓駕駛完美掌控，就算是側著過彎也能行雲流水。儘管如此，對我來說要在 210 圈甩尾過程內保持高度注意力仍是一件疲憊的事，尤其在灑水之後跑道各處抓地力不盡相同。因此，我主要透過方向盤來操控滑胎──這比起使用油門踏板控制更有效率，還降低了失控的風險。」





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這個紀錄在金氏世界紀錄™官方裁判 Joanne Brent 的監督下於保時捷體驗中心動態駕駛區進行。擁有超過五年資歷，監督過各種世界紀錄評測的裁判 Joanne Brent 表示：「我們曾經收錄一些甩尾紀錄，但電動車對我們來說非常特別。保時捷在電動車領域扮演了先鋒者的角色！」金氏世界紀錄™裁判以最先進技術輔助與獨立專家，共同監督該紀錄評測：測試前，當地的土地測量師以精確至毫米等級的精度，完整測量了保時捷體驗中心的 80 公尺直徑區域。車內配備的GPS 系統、偏航角速度感知器和設置在賽道控制塔頂的鏡頭，也運用來完整記錄這次紀錄的誕生過程。





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在進行紀錄評測前，另一位獨立專家──工程師 Denise Ritzmann 代表認證機構DEKRA 確認這部後驅的 Taycan 原型車未經過改裝。Ritzmann 擁有廣泛甩尾相關知識：曾榮獲歐洲甩尾錦標賽 2018 和 2019 年冠軍頭銜的她，同時也負責確保 Taycan 在整個紀錄評測過程中持續保持甩尾狀態。她解釋：「你一眼便能看出前輪是否和彎道指向相同方向。只要保持在相反的情況下，該車便處於甩尾狀態。」過程中，她還與官方裁判Brent一起統計了評測中所完成的甩尾圈數。



曾參與競技卡丁車，單座賽車系列賽和耐力賽，霍根海姆保時捷體驗中心荷籍首席教練Dennis Retera。

× 曾參與競技卡丁車，單座賽車系列賽和耐力賽，霍根海姆保時捷體驗中心荷籍首席教練Dennis Retera。

保時捷 Taycan 已在許多指標賽道保持領先紀錄：無論是義大利 Nardò 高速環形賽道長達 3,425 公里的 24 小時耐力賽，紐柏林賽道（Nürburgring-Nordschleife）以 7 分 24 秒打破四門電動車單圏記錄，或在德國巴登南部的 Lahr機場進行的連續 26 次從 0 至 200 km/h 的彈射起步。





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有關位在霍根海姆的保時捷體驗中心





位於霍根海姆的保時捷體驗中心剛慶祝成立滿一週年：佔地 170,000 平方公尺的中心於 2019 年 10 月 13 日在賽道中心開幕，並設有客戶體驗中心、操控賽道、六個動態駕駛區和越野路線。