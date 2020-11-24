侯友宜簽署氣候緊急宣言　新北2023成為無煤城市

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侯友宜與環保團體也提出5+5行動及策略兼顧調適與減緩，其中5行動包含簽署氣候緊急宣言、年底成立氣候變遷及能源對策委員會、2023年成為無煤城市、2030年溫室氣體減量30%和2030年打造1個零碳示範區。
所謂的5策略則是能源轉型、能效提升、智慧創新、綠色經濟和韌性防災，具體目標如2021年完成全方位智能EOC、2030年太陽能發電140MW、2025年境內24萬盞LED路燈全面智慧化、2030年污水處理率達95%和2030年提昇大眾運輸使用比率50%。
侯友宜表示，全球氣候變遷危機迫在眉睫，各類極端氣候頻繁發生，作為第一線接觸市民的政府單位，新北市依據聯合國永續發展目標（SDGs）、《新北市地方自願檢視報告(Voluntary Local Review, VLR) 》以及脫煤者聯盟(Powering Past Coal Alliance, PPCA)的承諾，透過簽署氣候緊急宣言，展現新北市對於氣候改革刻不容緩的決心，未來10年，市府團隊將竭力建構城市減緩與調適能力，因應氣候變遷所帶來的衝擊。
綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔表示，侯友宜願意率先六都宣示氣候緊急，展現了地方政府對抗氣候變遷的企圖心，地方提出的氣候願景也需要中央的資源挹注與相關法規協助，才能順利落實；同樣出席簽署儀式的台灣青年氣候聯盟(TWYCC)陳姵頤表示，樂見新北市政府提出積極的氣候政策，同時也希望中央政府盡快提升氣候變遷的行政層級，回應淨零碳排的國際趨勢，並且加速提出臺灣碳中和的計畫。