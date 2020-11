立法院今(27)日因藍綠對抗萊克多巴胺肉品從議場變成戰場,國民黨立法院黨團13度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告,民進黨則總動員全力阻止綠營立院黨團更痛批藍營端「豬內臟」攻擊噁心。此舉不但登上數家外媒,更讓國民黨青年團總團長陳柏翰在臉書忍不住感嘆,「難道不能節制一點,好好問政嗎...」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團連續2個月杯葛行政院長蘇貞昌上台報告,黨團幹部林為洲、林奕華還在身上綁行動GoPro,更在立院內大量拋出豬的內臟器官、豬皮以示抗議;民進黨眾立委則是全力護駕,以肉身、珍珠板擋住「撒內臟攻擊」,決心讓行政院長蘇貞昌完成施政報告,底下藍綠議員更是大打出手。

▲國民黨立院黨團今(27)日在立法院議場丟豬內臟、杯葛閣揆蘇貞昌上台做施政報告,民進黨立委邱議瑩彎下腰來,親手清理一地的豬內臟。(圖/取自邱議瑩臉書)

看到藍綠在議場激鬥的畫面,國民黨青年團總團長陳柏翰也不禁在臉書感慨發言,提到前幾天黨慶才上架自錄影片,強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」,過不到三天就直接自己砸牌了,難道不能節制一點,好好問政嗎?更不樂觀的表示「我看接下來看要怎麼挽回所謂不喜表態的理性支持者」。

▲陳柏翰感嘆藍營的「豬內臟」手段不理性,憂失去支持者信任。(圖/翻攝自國民黨青年團總團長陳柏翰臉書)

事實上,議場成為豬內臟戰場的畫面不僅國內關注,就連外媒如法國《法新社》、英國《衛報》都以一定程度版面報導此次「紅到國外」的反萊豬衝突,《路透社》更是撰文報導台灣國會內「拳頭和豬膽飛舞」的場景,寫下「台灣民主制度下常出現暴躁的衝突場面,尤其在議會中並不罕見(Taiwan is a rambunctious democracy and fighting is not uncommon in parliament)」。(編輯:楊智傑)