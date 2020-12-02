台科大生打造「織布書」傳承原民文化　橫掃設計大獎

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台科大生打造「織布書」傳承原民文化　橫掃設計大獎

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-02 10:44:14

台科大生打造「織布書」傳承原民文化　橫掃設計大獎
▲台科大建築所學生蔡偉群將傳統織布機簡化縮小後放進書中，打造織布書《咻臺灣原的編織術》。（圖／台科大提供）
台科大建築所學生蔡偉群將傳統織布機簡化縮小後放進書中，打造織布書《咻臺灣原的編織術》，可以透過書中機關設計體驗織布，完成獨一無二的小型織布創作。該作品不僅包辦2020台北設計獎的金獎、ico-D特別獎、評審團推薦獎獲52萬元獎金，也獲得金點概念設計獎及美國傳達藝術年度設計獎Winner獎項，在國內外設計獎項大放異彩。
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台科大校長廖慶榮表示，台科大學生以原住民織布文化為題材進行創作，從全世界優秀創作中脫穎而出，一舉奪下今年國內外許多設計獎項，讓更多外國人看見原住民美麗的織布文化和獨特的織布技術，將台灣珍貴的文化保存下來，在國際舞台發光發亮。
▲蔡偉群將織布機的8項工具全部縮小簡化放進書本，除了記載織布文化、原住民圖騰的意涵，讀者也可以自己動手體驗織布。（圖／台科大提供）
▲蔡偉群將織布機的8項工具全部縮小簡化放進書本，除了記載織布文化、原住民圖騰的意涵，讀者也可以自己動手體驗織布。（圖／台科大提供）
《咻臺灣原的編織術》由台科大建築所學生蔡偉群設計，他將織布機的8項工具，布箱、分經棒、繫經棒、線蹤棒、打緯刀、梭子、捲布夾、腰帶，全部縮小簡化放進書本，書中除了記載織布文化、原住民圖騰的意涵，讀者也可以利用書中的特殊機關，自己動手體驗織布，甚至編織圖騰，讓書本不只傳遞文字知識，而是可以實際操作的小型織布機。

蔡偉群表示，創作構想源自於去年初他到霧社當地小學擔任志工時，看到原住民小朋友學習織布，讓他開始省思為什麼一般人沒有機會接觸織布。為了傳承珍貴的織布文化，蔡偉群歷經長達一年的研究，自己翻書、看影片，也向屏東古樓部落的老師蔣梅貞學習，了解織布的原理與工法，融會貫通後設計出《咻臺灣原的編織術》，透過書就能織布，省去織布機的昂貴成本，降低學習門檻。

▲蔡偉群指出，因為原住民的傳統文化中男生是不織布的，所以當他向部落裡的老師請教技術時，很多人不太想教他。（圖／台科大提供）
▲蔡偉群指出，因為原住民的傳統文化中男生是不織布的，所以當他向部落裡的老師請教技術時，很多人不太想教他。（圖／台科大提供）
蔡偉群說，織布很奧妙，只有看書很難真正學會，必須實際動手織過一次才會懂，於是想到可以把織布機和書結合，讓讀者看完這本書後，不僅可以學到書中知識，也可以真正的體驗織布。
蔡偉群指出，因為原住民的傳統文化中男生是不織布的，所以當他向部落裡的老師請教技術時，很多人都覺得怪怪的，不太想教他，後來老師可能是被他的誠意打動了，他才有機會學到傳統的織布技術。蔡偉群說，拿到競賽獎金後，想要把織布書推廣給更多小朋友，讓他們有機會體驗織布，未來也計畫找織布職人合作，或進行募資計畫，推廣織布文化
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