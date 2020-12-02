妙齡女拒食、喝開水度日　醫師揭背後「鼻酸」原因

一名16歲女學生，因為從小她的媽媽在飲食上就會有所要求，強迫進食不愛的食物，平時家人關係親密，但一到用餐時間氣氛就會緊繃，3年前父親因爲意外突然離世，被媽媽帶出國就讀寄宿學校，一直到1年前返家時，開始出現異常愛哭、便秘、停經，也不再愛吃以前喜歡的食物等情況，詳細了解才驚覺，女兒在校期間受到同學言語嘲諷，認為自己身材很糟，因此都沒有正常進食，常以白開水度日。

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個案媽媽帶她回台灣，並要求記錄每天吃的食物，沒想到反而出現暴食的情況，看到體重增加又會崩潰拒食，反覆在拒食跟暴食之間，家人才趕緊帶她就醫，書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，個案從小養成的飲食習慣及經驗，加上環境改變適應困難，同儕人際困擾，自我感覺及調適不良等情況，而用飲食抒解壓力，但吃了又陷入擔心變胖的悔恨，造成拒食跟暴食的反覆，出現飲食障礙的症狀。

陳家駒解釋，飲食障礙者（暴食、拒食）通常會非常在意外表，大吃大喝後會後悔催吐；或是為了不引起注意，假裝有吃飯，又偷偷丟棄食物，甚至使用藥物催吐或灌腸。長期除了影響健康，還會影響生活、學業成績、人際相處等。





醫師也提到，混亂不良的飲食習慣可能引發各種臨床相關疾病，如：營養不良、肥胖、厭食、吸食物質、濫用藥物、酗酒、糖尿病、代謝症候群、吸菸、胃腸身心疾病、癌症等，有類型情形需要及早就醫，可以透過藥物、心理治療、行為治療、關係治療、情緒認知管理治療、溝通及團體治療等多管齊下，有效改善。

研究指出，厭食症患者因嚴重者營養不良，統計有5％到25％有死亡的風險；住院治療者最常要6年才能出院，因此醫師提醒，從小的飲食習慣及用餐氣氛會持續影響到成年，父母應儘量陪孩子好好吃飯，飲食障礙會引起生理不適症狀，心理上也會對生活、社交等造成影響，當開始有相關症狀時，應積極治療。