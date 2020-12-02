▲ 募集超過千雙舊鞋！Gogoro 公益計劃再擴大

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Gogoro 車主年終感謝祭 多項配件優惠感恩回饋



Gogoro 推出配件折扣優惠，週週抽萬元配件金，另於 12/21-12/31 期間，還有聖誕節滿額贈活動，憑單筆結帳金額滿 3,000 元，即可獲得暖心聖誕襪，欲知更多優惠活動及詳情可前往 Gogoro 官網查詢：https://letsgogo.ro/2Vf4JAY。同時，首年騎到飽優惠最後倒數，月付只要 499 元，現省 8,400 元。指定車型最高可享優惠四重送，優惠最高 13,000 元，除了復古騎士安全帽，依不同車型還有折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/2HPWCr8。