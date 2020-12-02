募集超過千雙舊鞋！Gogoro 公益計劃再擴大
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-12-02 15:25:01
Gogoro 與舊鞋救命關懷協會合作發起的「Nature Needs Gogoro 永續地球 鞋力行動」公益活動，號召車主一起把家中穿不到的舊鞋送暖到非洲，推廣月餘旋即達到超過 1,000 雙捐贈目標。
Gogoro 感謝車主的愛心，即日起將擴大公益計劃，於全台門市推出「齊心鞋力 送暖非洲」活動，同時，也召募志工一同前往伯利恆倉庫整理舊鞋，後續更將員工親手彩繪的貨櫃屋運至當地作為孩童的學習教室。在 2020 年的尾聲，Gogoro 邀請車主與民眾一起用愛與感恩倒數計時、迎接新年的來臨。從 10 月的「舊鞋募集」開始，公益計畫擴大至門市活動、志工倉庫整理以及貨櫃屋捐贈，一起把 Gogoro 車主與員工的愛心送暖到千里之外。民眾在 Gogoro 全台門市參與活動，即可獲贈「騎心愛世界」貼紙乙張，還有機會獲得神秘禮「郵你送暖襪」(數量有限，送完為止)。Gogoro 也預計購入貨櫃屋，將由 Gogoro 員工們親手彩繪設計，運抵非洲後可作為當地孩童最堅固的教學場所，這也是在環保永續理念的初心下，除了讓當地孩童有鞋可穿外，也充份利用貨櫃屋打造遮風避雨的學習教室。此外，早在今年四月，Gogoro 就改建原本快閃活動的貨櫃屋，贊助台東永安自然學校貨櫃活化計畫，推動永安自然學校系列活動，協助社區營造及環境教育工作。
投入公益活動需要許多志同道合的夥伴一起加入，Gogoro 也同步開始募集志工，希望大人可以帶著小朋友於 12/18~12/19 期間一同加入舊鞋物資整理行列，體驗愛心助貧從小培養，活動當天志工可獲限量鞋力志工襪（數量有限，送完為止）活動詳情請洽活動官網：https://letsgogo.ro/2KMYRgd。
Gogoro 車主年終感謝祭 多項配件優惠感恩回饋除此之外，即日起至 12/31，至全台 Gogoro 實體門市購買 Gogoro S3 或 S3 ABS，即有機會獲得「Timberland 禮券 10,000 元」。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/3qdC9hz。
Gogoro 推出配件折扣優惠，週週抽萬元配件金，另於 12/21-12/31 期間，還有聖誕節滿額贈活動，憑單筆結帳金額滿 3,000 元，即可獲得暖心聖誕襪，欲知更多優惠活動及詳情可前往 Gogoro 官網查詢：https://letsgogo.ro/2Vf4JAY。同時，首年騎到飽優惠最後倒數，月付只要 499 元，現省 8,400 元。指定車型最高可享優惠四重送，優惠最高 13,000 元，除了復古騎士安全帽，依不同車型還有折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/2HPWCr8。