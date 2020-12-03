來〝電〞不一樣的─Hyundai Ioniq Hybrid試駕

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Ioniq Hybrid在外觀上，還是維持了基本輪廓，簡潔流線外型擁有0.24Cd超低風阻係數，但車頭換上了新菱格紋造型氣壩，搭配複眼式LED頭燈及雙刀式LED日行燈，強化霸氣，比起過去要斯文的表情要搶眼許多，車尾則是將尾燈造型改為箭矢型LED樣式，同樣增加運動氣息。
進入座艙，車內陳設是Ioniq Hybrid改款改變最多的地方，整個中控台完全更新，從原本比較偏一體式的中控台改為當前比較流行的懸浮螢幕式設計，整體視覺更為簡潔清爽，中控中央採8吋懸浮式觸控多媒體影音主機為主體，下方為雙區恆溫空調介面，儀錶板也導入全新7吋SuperVision全彩數位儀錶，在資訊判讀與操作上都還算便利。
空間上，Ioniq Hybrid車身尺碼為4470x1820x1450mm，軸距達2700mm，較Elantra等級的中型房車略短，但軸距、車寬與車高則有相同水準，因此乘坐空間與Elantra相仿，有著高水準演出，而且車身造型並沒有為了降低風阻刻意壓低車高，因此頭部空間並沒有受到限縮，如果與當前市場上所有中型掀背車與房車相比，Ioniq Hybrid有進入前段班的成績。行李廂容積部分，因為採斜背設計，不僅有大面積的尾門開啟角度，基本容積也達550L，也是剩餘多數中型車，因此對於一般傳統房車與掀背車的買家來說，若有一定空間需求，Ioniq Hybrid反倒也是個不錯的選擇。
接著進入重頭戲，也就是在動力系統的部分，小改Ioniq Hybrid還是搭載1.6L直列四缸Atkinson循環汽油引擎搭配Hybrid電動馬達與鋰離子聚合物電池，其中電池擁有效率高、重量輕、體積小三大優點，而與多數油電混合動力系統相同，其也可透過動能管理系統，自動針對車輛狀況與電量調配動力輸出模式，亦可於煞車時回充電能，並有ECO及SPORT兩種不同駕馭模式；但比較特別的是，Ioniq Hybrid並不像日系油電車是搭載CVT變速系統，而是採用六速DCT雙離合器變速系統，所以Hyundai自Ioniq問世以來，就特別強調Ioniq不會因為以綠能環保為訴求就犧牲操駕樂趣與該有的勁道。
所以Ioniq Hybrid駕駛起來與一般自然進氣動力車款比較接近，不會有像配CVT變速系統的油電車，在加速時稍微溫和了些，同時Ioniq Hybrid底盤設定也頗具韌性，駕駛手感與歐洲車接近，整體操控算是敏捷的；此外，Ioniq Hybrid的煞車回充電力功能，可做四段強度調整，當強度加強時，放掉油門的類引擎煞車的減速力道就會增強，某些狀態下甚至不用煞車即可減速，因此，駕車只需控制油門踏板即可，在都會區交通壅塞時頗為受用，算是另一項特色。至於大家關心的油耗表現部分，其原廠公布平均油耗為24.7km/L，而電池部分則有8年不限里程保固，皆可省下可觀的使用費用。
安全配備部分，Ioniq Hybrid標配Hyundai SmartSense 智能安全科技，整合舉凡SCC智慧型主動車距維持系統（附Stop & Go）、FCW前方撞擊警示系統/FCA前方主動撞擊煞停輔助系統（含行人偵測）、LFA車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統/LKA車道偏移輔助系統、LVDA前車駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，以及HBA智慧型遠近光燈調節系統等駕駛輔助科技，提供Level 2半自動駕駛等級駕駛輔助，建構完整安全防護。
其實Ioniq Hybrid一直以來的受關注度不算高，但每次接觸都覺得它是一輛很符合台灣用車環境且五育均衡的車款，不算太大的車款，動能、空間與操控等都有水準之上的表現，加上高度節能能力，除了面對百萬左右中型車有不錯的競爭力，面對最直接的日系對手更有著9萬的價差，如果你真的看膩了滿街制服般的車陣，又不想太過特異獨行，有點不一樣的Ioniq Hybrid就是個不錯的選擇。
| Hyundai Ioniq Hybrid
| 長寬高(mm)
| 4470x1820x1450
| 軸距(mm)
| 2700
| 車重(kg)
| 1480
| 引擎型式
| L4+Hybrid系統
| 排氣量(c.c.)
| 1580
| 最大綜效馬力(hp)
| 141
| 最大綜效扭力(kgm
| 27
| 變速系統
| 六速雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 225/45R17
| 平均油耗(km/l)
| 24.7
| 售價(萬元)
| 105.9