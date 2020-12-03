來〝電〞不一樣的─Hyundai Ioniq Hybrid試駕

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來〝電〞不一樣的─Hyundai Ioniq Hybrid試駕

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-03 08:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
野心勃勃的Hyundai為進軍綠能動力車款市場，在2016年推出獨立車系Ioniq，且同時劃出傳統Hybrid油電混合動力、PHEV插電式油電混合動力與純EV電動三種動力規格車型，是目前全球市場中極少數同時有此三種動力規格的車系，而台灣則是僅引進了Ioniq Hybrid油電混合動力車款，並至2020年再引進了小改款車型，也就是本次試駕的主角。
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車頭換上了新菱格紋造型氣壩，搭配複眼式LED頭燈及雙刀式LED日行燈，強化霸氣，比起過去要斯文的表情要搶眼許多。
車頭換上了新菱格紋造型氣壩，搭配複眼式LED頭燈及雙刀式LED日行燈，強化霸氣，比起過去要斯文的表情要搶眼許多。
Ioniq Hybrid在外觀上，還是維持了基本輪廓，簡潔流線外型擁有0.24Cd超低風阻係數，但車頭換上了新菱格紋造型氣壩，搭配複眼式LED頭燈及雙刀式LED日行燈，強化霸氣，比起過去要斯文的表情要搶眼許多，車尾則是將尾燈造型改為箭矢型LED樣式，同樣增加運動氣息。
車內陳設是Ioniq Hybrid改款改變最多的地方，整個中控台完全更新，從原本比較偏一體式的中控台改為當前比較流行的懸浮螢幕式設計。
車內陳設是Ioniq Hybrid改款改變最多的地方，整個中控台完全更新，從原本比較偏一體式的中控台改為當前比較流行的懸浮螢幕式設計。
進入座艙，車內陳設是Ioniq Hybrid改款改變最多的地方，整個中控台完全更新，從原本比較偏一體式的中控台改為當前比較流行的懸浮螢幕式設計，整體視覺更為簡潔清爽，中控中央採8吋懸浮式觸控多媒體影音主機為主體，下方為雙區恆溫空調介面，儀錶板也導入全新7吋SuperVision全彩數位儀錶，在資訊判讀與操作上都還算便利。

Ioniq Hybrid空間上與當前市場上所有中型掀背車與房車相比有進入前段班的成績。
Ioniq Hybrid空間上與當前市場上所有中型掀背車與房車相比有進入前段班的成績。
空間上，Ioniq Hybrid車身尺碼為4470x1820x1450mm，軸距達2700mm，較Elantra等級的中型房車略短，但軸距、車寬與車高則有相同水準，因此乘坐空間與Elantra相仿，有著高水準演出，而且車身造型並沒有為了降低風阻刻意壓低車高，因此頭部空間並沒有受到限縮，如果與當前市場上所有中型掀背車與房車相比，Ioniq Hybrid有進入前段班的成績。行李廂容積部分，因為採斜背設計，不僅有大面積的尾門開啟角度，基本容積也達550L，也是剩餘多數中型車，因此對於一般傳統房車與掀背車的買家來說，若有一定空間需求，Ioniq Hybrid反倒也是個不錯的選擇。

Ioniq Hybrid行李廂空間也有高水準表現，而且行李廂底板下還有置物空間，行李廂捲簾卸下後也可放置於此，相當方便。
Ioniq Hybrid行李廂空間也有高水準表現，而且行李廂底板下還有置物空間，行李廂捲簾卸下後也可放置於此，相當方便。
接著進入重頭戲，也就是在動力系統的部分，小改Ioniq Hybrid還是搭載1.6L直列四缸Atkinson循環汽油引擎搭配Hybrid電動馬達與鋰離子聚合物電池，其中電池擁有效率高、重量輕、體積小三大優點，而與多數油電混合動力系統相同，其也可透過動能管理系統，自動針對車輛狀況與電量調配動力輸出模式，亦可於煞車時回充電能，並有ECO及SPORT兩種不同駕馭模式；但比較特別的是，Ioniq Hybrid並不像日系油電車是搭載CVT變速系統，而是採用六速DCT雙離合器變速系統，所以Hyundai自Ioniq問世以來，就特別強調Ioniq不會因為以綠能環保為訴求就犧牲操駕樂趣與該有的勁道。

Ioniq Hybrid並不像日系油電車是搭載CVT變速系統，而是採用六速DCT雙離合器變速系統。
Ioniq Hybrid並不像日系油電車是搭載CVT變速系統，而是採用六速DCT雙離合器變速系統。
所以Ioniq Hybrid駕駛起來與一般自然進氣動力車款比較接近，不會有像配CVT變速系統的油電車，在加速時稍微溫和了些，同時Ioniq Hybrid底盤設定也頗具韌性，駕駛手感與歐洲車接近，整體操控算是敏捷的；此外，Ioniq Hybrid的煞車回充電力功能，可做四段強度調整，當強度加強時，放掉油門的類引擎煞車的減速力道就會增強，某些狀態下甚至不用煞車即可減速，因此，駕車只需控制油門踏板即可，在都會區交通壅塞時頗為受用，算是另一項特色。至於大家關心的油耗表現部分，其原廠公布平均油耗為24.7km/L，而電池部分則有8年不限里程保固，皆可省下可觀的使用費用。

安全配備部分，Ioniq Hybrid標配Hyundai SmartSense 智能安全科技，整合舉凡SCC智慧型主動車距維持系統（附Stop & Go）、FCW前方撞擊警示系統/FCA前方主動撞擊煞停輔助系統（含行人偵測）、LFA車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統/LKA車道偏移輔助系統、LVDA前車駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，以及HBA智慧型遠近光燈調節系統等駕駛輔助科技，提供Level 2半自動駕駛等級駕駛輔助，建構完整安全防護。

其實Ioniq Hybrid一直以來的受關注度不算高，但每次接觸都覺得它是一輛很符合台灣用車環境且五育均衡的車款，不算太大的車款，動能、空間與操控等都有水準之上的表現，加上高度節能能力，除了面對百萬左右中型車有不錯的競爭力，面對最直接的日系對手更有著9萬的價差，如果你真的看膩了滿街制服般的車陣，又不想太過特異獨行，有點不一樣的Ioniq Hybrid就是個不錯的選擇。

 

Hyundai Ioniq Hybrid
長寬高(mm)

 4470x1820x1450
軸距(mm)

 2700
車重(kg)

 1480
引擎型式

 L4+Hybrid系統
排氣量(c.c.)

 1580
最大綜效馬力(hp)

 141
最大綜效扭力(kgm

 27
變速系統

 六速雙離合器自手排
傳動型式

 前置前驅
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 多連桿
輪胎尺寸

 225/45R17
平均油耗(km/l)

 24.7
售價(萬元)

 105.9
 
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