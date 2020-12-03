▲ 全新 Mercedes-AMG GT 697 萬、GT R 1081 萬正式開賣，三月起陸續交車

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Mercedes-AMG 屢傳捷報
Mercedes-AMG 2020 年 11 月 4 日，Mercedes-AMG GT Black Series 以全原廠的性能於紐柏林賽道單圈長度 20.6 km，創下 6 分 43 秒 616 的圈時表現，獲得最速量產車的稱號；同一天，Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四門跑車也以 7 分 23 秒 009 的成績，勇奪紐柏林最速豪華四門轎跑頭銜。除此之外，AMG Petronas F1 車隊於 2020 年賽季奪得車隊總冠軍，完成七連霸創舉，而當家賽車手 Lewis Hamilton 亦提前確定拿下 2020 年 F1 世界冠軍頭銜，追平近代車神 Michael Schumacher 的七度世界冠軍紀錄。
台灣賓士正式宣布，由 Mercedes-AMG 獨立開發、承襲 「One man, One Engine」純正血統的全新 Mercedes-AMG GT 及 GT R 即日起開放接單，預計最快可於 2021 年 3 月開始陸續交車。
在德國 Affalterbach 生產打造，全新 Mercedes-AMG GT 及 GT R 傳承自賽道精神，修長車頭造型、俐落車尾線條，搭配運動競技的座艙設計，皆彰顯 Mercedes-AMG GT、GT R 獨特之處。
採用前中置引擎和後置變速箱的設定，使車輛前後重量更為平衡，體現純種跑車的造車理念，而其搭載的「One man, one enigne」精神所打造、代號為 M178 的 V8 雙渦輪增壓引擎。整具引擎採鋁合金，並以砂模鑄造搭配封閉式水道設計，足以承受引擎高速運轉時的衝擊力，亦可有效降低引擎本體重量，採用乾式油槽設計則可讓車身重心降低，而以鋯合金打造的活塞更能承受高溫及維持良好導熱係數，完整取自 AMG 賽道經驗。此外，此具引擎搭載於 Mercedes-AMG GT 可輸出達 530 匹馬力，超越改款前 GT S的最大動力，而在 Mercedes-AMG GT R 上，動力輸出更高達 585 匹馬力，0 到 100 加速分別僅需 3.8 和 3.6 秒。
而其搭配的 AMG SPEEDSHIFT DCT 七速自手排變速箱，更可將來自 V8 的強勁動力順暢地輸出至後軸，且擁有多種操駕模式「Slippery」、「Sport」、「Sport+」以及「Individual」可供駕駛攻克各種路況，以及更為賽道取向的「Race」模式。此外，Mercedes-AMG GT R 標配的後軸轉向系統亦能提供駕駛更精準到位的操駕感受，搭配長比例的車身設定，讓駕駛人擁有視線上和車輛回饋的交錯感受。Mercedes-AMG GT 搭配Nappa 真皮的 AMG 高性能平底跑車方向盤，GT R 則是 DINAMICA 包覆的 AMG 高性能平底跑車方向盤，均搭配 AMG 專屬方向盤操控按鈕。
賽道經驗
取自賽道經驗，Mercedes-AMG GT、GT R 車身設計導入空氣力學應用，車頭兩側加大的下氣壩，強化車輛散熱效率，向外延伸的雙前側導流不僅可優化車身氣流，亦可有效降低極限操駕下的煞車熱能；車側的鍍鉻側裙飾條更為視覺上帶來畫龍點睛的效果，更顯車身緊湊流暢的線條，而在 GT 上加大的 390mm 碟盤和紅色卡鉗，以及 GT R 上採用的AMG 陶瓷複合材質高性能煞車系統搭配金色煞車卡鉗，更為其增添上十足的跑格氛圍；車尾更為一大亮點，採用雙邊四出圓形尾管的 GT 已有不凡賽車格調，而 GT R 則是採用中置尾管，搭配左右兩側大型的擾流鰭片。
Mercedes-AMG GT 可選配專屬夜魅套件，換上亮黑色 AMG 直瀑式水箱護罩、AMG 專屬 Y 輻式輪圈及黑色煞車卡鉗，車頂則採碳纖維和部分燻黑塗裝，使其更顯幾分暗夜霸氣；Mercedes-AMG GT R 可選碳纖維外觀套件，將車身大量飾條和空力套件換成碳纖維材質，大幅增添車輛跑格，而 GT R 專屬的 AMG 賽道套件則為心中有賽車魂的駕駛設計，四點式安全帶（僅供賽道使用）、防翻滾護桿、AMG 賽車桶型座椅以及滅火器完全針對賽道取向。
內裝配備同樣搶眼，升級全新數位座艙，儀表採用 12.3 吋寬螢幕數位儀表，影音系統則採用 10.25 吋螢幕搭配 COMAND Online 多媒體系統，具備沉浸式的直覺操作，而 Mercedes-AMG GT 選擇夜魅套件，內裝亦能獨具風格，採用碳纖維混搭亮黑色鋼琴烤漆飾板鋪陳，並附上「AMG Night Edition」專屬字樣，方向盤亦採用 DINAMICA 包覆方向盤且換檔撥片改採亮黑色漆面呈現，搭配 AMG 高性能賽車座椅。此外，Mercedes-AMG GT、GT R 同樣配備停車輔助套件及輔助前後鏡頭、車道維持輔助系統及 DISTRONIC 定速測距輔助。