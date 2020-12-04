獨／採納學生會建議！台大擬射三支箭　設置駐學院心輔師

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楊子昂說明，如果是第一級最輕的，可能可以透過強化導生制度，學生會也提出應該在各學院下增聘駐點專業心輔人員提供第一線協助。第二級則透過目前現有的心輔中心協助，另外，台大目前也和社團法人國際生命線台灣總會合作，增設專屬服務專線。
最後則是需要藥物協助的第三級需求者，楊子昂表示，已經向校方建議未來在位於台大隔壁的台大癌醫轉為台大醫院分院後增設身心科門診，讓學生在看診上方便許多，而台大校內的保健中心現在也增設了身心科門診，由台大醫院派醫生看診，另外建議和校園周圍的診所簽約合作，看診快速、離學校近也能讓學生有費用上減免和方便規律回診等好處。
台大校方今日向《NOWnews今日新聞》證實，台大癌醫目前已有開設一個身心科門診，另外台大校園的保健中心也自12月開始，增開身心科門診醫生和診次，採約診方式，初診僅限校內人士。
而在校外看診資源上台大則說明，在學務處「安心小棧」有提供許多校外相關資源，也羅列校園附近的身心科特約門診，名單醫師是長期與學校有互動、信任關係，提供專業的醫療資源和服務。除此之外，校方也提供保險補助申請，109學年第學生團體保險每月累積補助台大生身心科或精神科門診最高額，扣除健保費後的自費費用實支實付1450元，不限看診次數。
至於設置駐學院專業心輔師部分，台大則回應，目前社科院已有設置兼任心理輔導專業人員提供學生諮商時段，其他各學院亦正討論設置所需軟硬體條件及配套資源，目前仍在規劃中。
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