獨／採納學生會建議！台大擬射三支箭　設置駐學院心輔師

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獨／採納學生會建議！台大擬射三支箭　設置駐學院心輔師

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-04 16:49:57｜update2020-12-04 16:59:27

▲指考分發入學成績昨天放榜，其中有兩名高中生原本可上台大，轉往亞洲大學就讀。（圖／翻攝台灣大學臉書）
▲台大校方今（4）日證實，校方持續有推廣校內外心輔資源，至於駐學院心輔師則正討論設置所需軟硬體條件及配套資源，目前仍在規劃中。（圖／NOWnews資料照）
近期隨著校園輕生意外頻傳，大學的心輔資源也備受關注，台大學生會長楊子昂表示，學生會曾向校方建議，應該分類不同心輔需求的學生，給予不同的協助，包含設置駐學院專業心輔師、於台大癌醫增設身心科門診和與校園周圍的身心科門診簽約等方式增加心輔量能，校方已初步同意規劃。對此，台大校方今（4）日證實，校方持續有推廣校內外心輔資源，至於駐學院心輔師則正討論設置所需軟硬體條件及配套資源，目前仍在規劃中。
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目前正就讀台大醫學系四年級的楊子昂指出，以醫學上的分類來說，急診就會依照嚴重到輕微分為三類，其實心輔也是一樣，讓不同需求的人獲得不同的協助才會有效率，那目前只有心輔中心在撐，從嚴重到輕微所有需要心輔資源的人都卡在那裡，「心輔中心聘再多的人都不會夠！」先前針對緊急個案會轉介到台大醫院身心科，但壞處就是台大醫院的病患也很多，看診還是要排隊。
楊子昂說明，如果是第一級最輕的，可能可以透過強化導生制度，學生會也提出應該在各學院下增聘駐點專業心輔人員提供第一線協助。第二級則透過目前現有的心輔中心協助，另外，台大目前也和社團法人國際生命線台灣總會合作，增設專屬服務專線。

▲楊子昂指出，以醫學上的分類來說，急診就會依照嚴重到輕微分為三類，其實心輔也是一樣，讓不同需求的人獲得不同的協助才會有效率。（記者／葉政勳攝）
▲楊子昂指出，以醫學上的分類來說，急診就會依照嚴重到輕微分為三類，其實心輔也是一樣，讓不同需求的人獲得不同的協助才會有效率。（記者／葉政勳攝）
最後則是需要藥物協助的第三級需求者，楊子昂表示，已經向校方建議未來在位於台大隔壁的台大癌醫轉為台大醫院分院後增設身心科門診，讓學生在看診上方便許多，而台大校內的保健中心現在也增設了身心科門診，由台大醫院派醫生看診，另外建議和校園周圍的診所簽約合作，看診快速、離學校近也能讓學生有費用上減免和方便規律回診等好處。

台大校方今日向《NOWnews今日新聞》證實，台大癌醫目前已有開設一個身心科門診，另外台大校園的保健中心也自12月開始，增開身心科門診醫生和診次，採約診方式，初診僅限校內人士。

而在校外看診資源上台大則說明，在學務處「安心小棧」有提供許多校外相關資源，也羅列校園附近的身心科特約門診，名單醫師是長期與學校有互動、信任關係，提供專業的醫療資源和服務。除此之外，校方也提供保險補助申請，109學年第學生團體保險每月累積補助台大生身心科或精神科門診最高額，扣除健保費後的自費費用實支實付1450元，不限看診次數。

至於設置駐學院專業心輔師部分，台大則回應，目前社科院已有設置兼任心理輔導專業人員提供學生諮商時段，其他各學院亦正討論設置所需軟硬體條件及配套資源，目前仍在規劃中。
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