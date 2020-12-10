擁有850公里續航力，Toyota新世代Mirai發表亮相

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擁有850公里續航力，Toyota新世代Mirai發表亮相

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-10 10:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Toyota於10月時預告將在12月帶來第二代Mirai，而在日前Toyota如期公布Mirai，除了外型與內裝維持和2019年東京車展展出的Mirai概念車相同配置，其最大亮點就是續航里程已高達850公里。
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相較於電動車氫燃料電池因體積與成本等因素，因此在開發方面並無電動來得蓬勃，不過氫燃料電池系統不管在行駛中或氫氣補給過程中都有著更環保的特性，因此Toyota於2014年推出氫燃料電池車款Mirai，並於2019年東京車展展出Mirai概念車暗示下一代車型，而關於第二代Mirai於10月Toyota則預告將會在12月發表，而就在日前Toyota也如期依約帶來全新Mirai。由於2019年展出的Mirai概念車，雖為概念車身分但其實整體已與量產車無異，因此正式發表的Mirai在造型方面便有著相同的設計，但在車身尺碼部分則有放大至4,975mm，軸距也來到2,920mm。
Toyota於日前發表第二代Mirai，其造型與2019年展出的Mirai概念車相同。
Toyota於日前發表第二代Mirai，其造型與2019年展出的Mirai概念車相同。
內裝呼應外觀採簡約設計，沒有繁雜的按鍵駕駛導向規畫利於駕駛操作，數位畫儀表與螢幕配置提供豐富及便利感受。於安全科技方面Mirai搭載全速域車距維持定速系統、車道變化輔助系統、預警式防護等系統。

第二代Mirai最大特性則是續航表現，所配置的氫燃料儲存瓶容量從4.6kg增加至5.6kg，使其行駛續航里程有著850公里優異表現。而動力輸出部分所搭載的電動馬達已能提供182hp馬力，燃料電池也有174hp水準，在顧及續航力同時也給予充沛的性能表現。
內裝格局相當簡約，駕駛導向設計與虛擬座艙提供豐富及便利操作感受。
內裝格局相當簡約，駕駛導向設計與虛擬座艙提供豐富及便利操作感受。
Mirai提供Executive Package選配，讓後座擁有空調與座椅調整等功能。
Mirai提供Executive Package選配，讓後座擁有空調與座椅調整等功能。
安全科技也配備全速域車距維持定速系統、車道變化輔助系統、預警式防護等系統。
安全科技也配備全速域車距維持定速系統、車道變化輔助系統、預警式防護等系統。
第二代Mirai氫燃料儲存瓶容量增加到5.6kg。
第二代Mirai氫燃料儲存瓶容量增加到5.6kg。
在容量提升後擁有高達850公里續航能力。
在容量提升後擁有高達850公里續航能力。
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