車價破億也是會被召回地，Bugatti在美國須召回77輛車！

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美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）甫於數日前要求Bugatti需執行兩項召回工作，第一項是需要召回2017年至2020年之間製造Chiron、Chiron Sport和Divo三款車共73輛，另一項為召回四輛2020年的Chiron和Divo。
首先在73輛Chiron、Chiron Sport和Divo部分，需要針對電子穩定系統進行簡單的軟體修正，主要是當動態模式切換時，當駕駛曾選擇不同模式後，重新啟動引擎，ESP系統並不會回到一般模式，將會影響ESP作動時機，NHTSA規定動態模式的各項設定需要在車輛熄火再啟動後，回到一般模式，避免下一位駕駛者在不知情下駕駛車輛，而增高風險。
另一項則是需召回四輛2020年式的Chiron和Divo，主要是左後驅動軸在某些行駛狀態下會有不正常的滾動聲，因此，Bugatti將針對故障的傳動軸進行免費更換以及升級組件。這是近年來Bugatti的第二次招回行動，在此之前，2018年時曾針對Chiron的側氣簾執行召回修正。
其實我們一直宣導，汽車畢竟是許多機械與零組件組成，每年全球汽車生產量都是數千萬輛計，很難每輛車都達到完美無缺，因此車商針對有瑕疵的車輛進行召回是負責任的態度，也可降低發生意外的風險。