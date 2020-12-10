台粉視訊小栗旬激動告白　大泉洋爆料男神「色色的事」

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今晚6點戶田惠梨香跟松坂桃李宣布結婚，一入會場的室剛配合時事道恭喜，卻被其他人吐槽「跟你有關係嗎？」室剛搞笑表示雖然無關，但就是想講，舉動笑翻眾人。大泉洋特地用中文自我介紹，表示來過台灣，走在路上曾被粉絲認出大喊「大泉洋」，因為印象深刻，就此記住自己名字的中文發音。
《新解釋·三國志》為導演福田雄一結合歷史重新改編的故事，片中飾演劉備的大泉洋跟室剛卻很擔憂，透露故事有不少惡搞橋段，大泉洋再三強調：「我必須聲明！我只是負責演出，劇本是導演發想的！」更表示：「因為是大陸的故事，比起日本，相信台灣應該更加了解三國志，也因為是重新解釋與規畫的故事，所以與歷史有點出入，但這都是導演想的！」
大泉洋表示「不想下次來台灣被罵」，解釋自己只是照著劇本演出，也說若換位思考由台灣來詮釋日本故事的話，不敢保證自己還能笑得出來，保證絕無貶低意味，希望大家別誤會。室剛也附和，覺得這部電影不該於亞洲發行，應該在日本默默上映就好，表示：「我真的很擔心，如果大家生氣的話，可以去看《赤壁》」。
活動上也抽幸運觀眾對演員提問，有粉絲特意扮成貂蟬，成功吸引藝人注意獲得發問權，她先大喊「大泉洋、小栗旬我喜歡你！」後詢問：「渡邊直美怎麼沒來！」眾藝人回答：「她人在扭約工作。」結果該名粉絲退場，大泉洋納悶表示：「所以妳的問題是什麼？」再次笑翻全場。
有觀眾詢問大泉洋、賀來賢人、岩田剛典、室剛、小栗旬「哪位演員最不按牌理出牌即興演出？」大泉洋立即指向室剛，並爆料山田孝之跟小栗旬都是，尤其片中小栗旬色色的橋段「全都是即興發揮」，要大家敬請期待。也有粉絲好奇大家是否想嘗試片中其他角色，結果小栗旬想太久給不出答案，大泉洋就虧他：「你不要說什麼炭治郎喔（鬼滅之刃主角）！」小栗旬最後才表示想詮釋室剛飾演的諸葛孔明。