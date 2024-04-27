萬一台北大地震！李鴻源：「這級數」就是徹底毀滅　喊快遷都中部

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台北土壤液化！李鴻源：6.2地震會擴大為7.3級
花蓮地震震不停，不少網友擔憂萬一震央在台北會如何？李鴻源日前接受媒體訪問表示，台北1999年以前蓋的老房子約有30萬棟，因當年建築法規與工法，耐震度堪憂，加上台北還有土壤液化問題，認為台北若發生6.2級地震，地震將擴大為7.3級，台北如果發生6級以上地震，粗估有4000棟建築倒塌；萬一是7.3，則是倒掉3萬5千棟。
但若是規模7.8的土耳其大地震發生在台北呢？李鴻源直言：「很遺憾，就是徹底毀滅！因為土壤液化擴大的震度，不是我們能想像的。」
地震是台北最大隱憂 這兩件事要馬上做
不過李鴻源也說明，其實很難單就一個地震規模幾級去推測災害程度，關鍵在深層地震與淺層地震影響差很多，且地震持續時間搖多久也差很多。但他強調，地震會是台北的最大隱憂，呼籲要趕緊做兩件事，一是推動「防災型都更」，有計畫地把老舊建築透過都更手段汰新。
第二則是「慎重考慮遷都」，李鴻源說目前政治、經濟重心全都在台北，萬一一個中型地震發生，可能就是整個國家癱瘓，建議可把經濟重心留在台北，政治中心擺到中部去，萬一發生災害時還有個「腦袋」可運作救災，呼籲政府不要把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。
貫穿雙北山腳斷層 牽動60萬人口安危
花蓮頻繁地震也讓大家想起北部最長的「山腳斷層」，貫穿雙北的山腳斷層是垂直錯動的「正移斷層」，呈北北東走向，分為2段，南段從新北樹林向北延伸至台北市北投，長約13公里；北段自北投向北延伸至新北市金山，長約21公里。中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾分析，認為1694年康熙大地震，正是山腳斷層錯動而造成台北盆地下陷。
資深媒體人林紳旭日前以921大地震，車籠埔斷層帶兩側5萬多棟房屋全倒為例，示警「五股重劃區的房子不能買」。事實上，山腳斷層不只穿過五股，也穿過新莊、泰山，牽動約60萬人口，斷層帶周圍房子真的不能買嗎？李錫堤接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，直言：「要是我就不會買斷層帶附近的房子，能不碰就不碰！」
台大地質系研究所教授陳文山也曾示警，認為只要台北發生規模6.5以上地震，「震度一定會超過現在我們所有建築物安全的係數」，加上雙北約有40萬棟危老建築，「認真想，真的會擔心到睡不著」。
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