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萬一台北大地震！李鴻源：「這級數」就是徹底毀滅　喊快遷都中部

▲花蓮近期地震頻繁，網友擔憂萬一發生在台北會如何？圖為台北文昌街老屋在沒有地震等情況下，疑因年久失修而突然坍塌。（圖／翻攝羅智強臉書）
▲花蓮近期地震頻繁，網友擔憂萬一發生在台北會如何？圖為台北文昌街老屋在沒有地震等情況下，疑因年久失修而突然坍塌。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

花蓮今（27）凌晨2時許地震頻發，最大規模6.1，全台20萬人被震醒，緊盯YouTube台灣地震監視，盡管氣象署一早說明，此波地震是403花蓮地震的餘震，屬於正常能量釋放，要大家別太擔心，但不少網友擔心萬一這一波波的地震發生在台北會如何？台大土木工程學系教授、內政部前部長李鴻源警告，台北若發生規模6地震，恐倒4000棟房，「萬一土耳其7.8地震在台北，就是徹底毀滅」，建議要慎重考慮遷都。

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氣象署一早說明，指此波地震序列仍屬於403花蓮大地震餘震，還在做應力調整，現在移到較北邊來做能量釋放。統計403花蓮地震發生至今早7時許，累積已發生1304起餘震，有68起在規模5以上。氣象署預估餘震還會持續3至6個月，提醒民眾做好防震減災工作。

▲今凌晨再度發生多起有感地震，根據全球地震3D即時直播圖「Earthquake 3D Live」顯示，發現到台灣地震頻率又再度突破天際線。（圖／翻攝「Earthquake 3D Live」）
▲今凌晨再度發生多起有感地震，根據全球地震3D即時直播圖「Earthquake 3D Live」顯示，發現到台灣地震頻率又再度突破天際線。（圖／翻攝「Earthquake 3D Live」）
台北土壤液化！李鴻源：6.2地震會擴大為7.3級

花蓮地震震不停，不少網友擔憂萬一震央在台北會如何？李鴻源日前接受媒體訪問表示，台北1999年以前蓋的老房子約有30萬棟，因當年建築法規與工法，耐震度堪憂，加上台北還有土壤液化問題，認為台北若發生6.2級地震，地震將擴大為7.3級，台北如果發生6級以上地震，粗估有4000棟建築倒塌；萬一是7.3，則是倒掉3萬5千棟。

但若是規模7.8的土耳其大地震發生在台北呢？李鴻源直言：「很遺憾，就是徹底毀滅！因為土壤液化擴大的震度，不是我們能想像的。」

地震是台北最大隱憂　這兩件事要馬上做

不過李鴻源也說明，其實很難單就一個地震規模幾級去推測災害程度，關鍵在深層地震與淺層地震影響差很多，且地震持續時間搖多久也差很多。但他強調，地震會是台北的最大隱憂，呼籲要趕緊做兩件事，一是推動「防災型都更」，有計畫地把老舊建築透過都更手段汰新。

第二則是「慎重考慮遷都」，李鴻源說目前政治、經濟重心全都在台北，萬一一個中型地震發生，可能就是整個國家癱瘓，建議可把經濟重心留在台北，政治中心擺到中部去，萬一發生災害時還有個「腦袋」可運作救災，呼籲政府不要把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。

▲李鴻源對於日前稱口罩國家隊收取回扣失言致歉，蘇巧慧批評國民黨大街造謠，小巷道歉，這是第幾次了？（圖／記者葉志明攝）
▲李鴻源示警指出，地震將是台北最大隱憂，呼籲要趕快做防災型都更與慎重考慮遷都。（圖／NOWnews資料照）
貫穿雙北山腳斷層　牽動60萬人口安危

花蓮頻繁地震也讓大家想起北部最長的「山腳斷層」，貫穿雙北的山腳斷層是垂直錯動的「正移斷層」，呈北北東走向，分為2段，南段從新北樹林向北延伸至台北市北投，長約13公里；北段自北投向北延伸至新北市金山，長約21公里。中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾分析，認為1694年康熙大地震，正是山腳斷層錯動而造成台北盆地下陷。

資深媒體人林紳旭日前以921大地震，車籠埔斷層帶兩側5萬多棟房屋全倒為例，示警「五股重劃區的房子不能買」。事實上，山腳斷層不只穿過五股，也穿過新莊、泰山，牽動約60萬人口，斷層帶周圍房子真的不能買嗎？李錫堤接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，直言：「要是我就不會買斷層帶附近的房子，能不碰就不碰！」

▲根據「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，山腳斷層（紅線）幾乎沿著新五路而來。（圖／翻攝3D災害潛勢地圖）
▲根據「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，山腳斷層（紅線）幾乎沿著新五路而來。（圖／翻攝3D災害潛勢地圖）
台大地質系研究所教授陳文山也曾示警，認為只要台北發生規模6.5以上地震，「震度一定會超過現在我們所有建築物安全的係數」，加上雙北約有40萬棟危老建築，「認真想，真的會擔心到睡不著」。

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