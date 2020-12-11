柴油式微？那你該來試試令人樂不思蜀的全新PEUGEOT 1.5L BlueHDi家族！

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柴油式微？那你該來試試令人樂不思蜀的全新PEUGEOT 1.5L BlueHDi家族！

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-11 00:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
歷經福斯柴油門事件後，一時間，原本天之驕子般的柴油引擎瞬間從神壇跌進了冷宮，而身為全球柴油動力領先品牌的PEUGEOT卻絲毫不受影響，畢竟其於柴油動力的專精與研發與世無雙，過去不僅搭載於許多汽車品牌，優異清淨及節能表現更屢創世界紀錄；而全新發表搭載於PSA GROUP旗下多數車系的最新世代1.5L BlueHDi柴油引擎，則正為滿足世上所有熱愛駕馭卻也同樣注重環保的知識型玩家而來！
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1.5L BlueHDi究竟強在哪裡？

 

早前柴油車總帶點灰頭土臉的記憶，眼看新世代柴油引擎好不容易扭轉局勢，卻又發生了前些年風風雨雨的故事，不過身為PSA GROUP最新力作，這具代號為DV5FC的1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎堪稱為扭轉既定印象而來，不僅配備高效能FAP碳微粒過濾系統，與此同時也結合了SCR選擇性還原觸媒系統，在定期添加AdBlue觸媒還原劑的狀態下，能夠大幅降低有害物質的排放，完整符合超嚴苛的Euro6歐洲六期環保法規，並通過最新歐洲WLTP全球輕型車測試規範，因此比起原本代號為DV6FC的1.6L BlueHDi，其峰值扭力雖維持相當豐沛的30.6kgm/1,750rpm，最大馬力輸出卻足足增加10bhp來到130bhp/3,750rpm，再加上EAT8智慧型自排變速箱之後，以3008 SUV為例，1.5L BlueHDi車型便擁有18.4km/L的平均油耗表現，而若改以1.5L BlueHDi動力的308，更足以達成極其搶眼的22.3km/L平均成績！

1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎不僅提供豐沛輸出，更完整符合超嚴苛的Euro6歐洲六期環保法規，並通過最新歐洲WLTP全球輕型車測試規範。
1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎不僅提供豐沛輸出，更完整符合超嚴苛的Euro6歐洲六期環保法規，並通過最新歐洲WLTP全球輕型車測試規範。
改以1.5L BlueHDi動力的308，輕鬆達成極其搶眼的22.3km/L平均油耗表現！
改以1.5L BlueHDi動力的308，輕鬆達成極其搶眼的22.3km/L平均油耗表現！
除了減少的油耗能夠立刻省下白花花的鈔票，選擇1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎的好處可還真不少，像是在台灣獨樹一格的牌照、燃料稅費制度下，搭載這具引擎一年僅需繳交少少的10,000元給政府，顯然少於同排氣量汽油引擎，當然，柴油渦輪增壓引擎的高扭力同樣是1.5L BlueHDi的強項，無論何時何地都能盡情享用呼之即來的飽足推力，只要試過，相信我，真的很難重回汽油車懷抱。

不只稅金繳得更少，低到難以想像的油耗，更能立即省下白花花的鈔票。
不只稅金繳得更少，低到難以想像的油耗，更能立即省下白花花的鈔票。
 

什麼車更適合1.5L BlueHDi？

 

綜合上述種種優勢，當然PSA GROUP旗下便有越來越多車款配置1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎，而若以國內引進的PEUGEOT車系來看，包括最受歡迎的中型運動休旅3008 SUV、七人座中大型運動休旅5008 SUV以及膾炙人口的掀背傳奇308，皆於近期加添1.5L BlueHDi車型。其中，3008 SUV 1.5L BlueHDi不僅外觀美型銳利，座艙更以PEUGEOT i-Cockpit® 駕駛導向設計體現絕佳氛圍；而5008 SUV 1.5L BlueHDi則以飽足力道與寬廣空間，帶領全家大小一同快樂出遊；至於308 1.5L BlueHDi盡顯法系掀背優勢，彎中一派刁鑽之餘，再加速體感亦隨傳隨到。除此之外，採MPV型式的多功能載具RIFTER則自發表時便單一配置這款效能卓越的動力系統，好讓負重、乘載或闔家駕馭時，提供令人心滿意足的動力表現，由此可知，乘用車沒人會嫌扭力大，無論何種車型，只要車主熱愛駕馭，崇尚飽滿推力、高效動能以及輕省油耗，那麼任何搭載1.5L BlueHDi的車款，都將是最理想的選項。

無論RIFTER、5008 SUV、3008 SUV或 308，配置1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎後，都能盡享豐沛輸出的魅力。
無論RIFTER、5008 SUV、3008 SUV或 308，配置1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎後，都能盡享豐沛輸出的魅力。
3008 SUV 1.5L BlueHDi不僅設計美型銳利，更憑藉柴油引擎的飽滿輸出體現隨傳隨到的動力。
3008 SUV 1.5L BlueHDi不僅設計美型銳利，更憑藉柴油引擎的飽滿輸出體現隨傳隨到的動力。
5008 SUV 1.5L BlueHDi不僅利用七人座大空間滿足全家所需，更身擁足以乘載七位成人的洶湧推力。
5008 SUV 1.5L BlueHDi不僅利用七人座大空間滿足全家所需，更身擁足以乘載七位成人的洶湧推力。
308 1.5L BlueHDi盡顯法系掀背優勢，彎中一派刁鑽之餘，再加速體感亦隨傳隨到。
308 1.5L BlueHDi盡顯法系掀背優勢，彎中一派刁鑽之餘，再加速體感亦隨傳隨到。
RIFTER自甫發表便單一配置1.5L BlueHDi，好滿足負重、乘載與闔家駕馭時的需求。
RIFTER自甫發表便單一配置1.5L BlueHDi，好滿足負重、乘載與闔家駕馭時的需求。
 

還有什麼1.5L BlueHDi的好選擇？

 

除卻PEUGEOT 3008 SUV、5008 SUV、308以及RIFTER外，都說1.5L BlueHDi根本PSA GROUP心血結晶，當然集團另一膾炙人口品牌CITROËN也不會錯過這具名聞遐邇的柴油引擎，而代表性車款即為廣受好評的七人座MPV - BERLINGO，其以絕不容錯認的弧形設計搭配Airbump®防撞塑件，形塑廂式商旅前所未有的活潑感受，而座艙中充滿機能變化的設計，無論七人滿載或是置物載貨也不費吹灰之力，最重要的是配置扭力飽滿的1.5L BlueHDi 高壓共軌渦輪增壓柴油引擎後，儘管車重不低上山下海仍舊一派輕鬆，配上19.4km/L的超優異平均油耗，對應多功能城市移動載具身份當然依舊勝任愉快。
廣受好評的七人座MPV — CITROËN BERLINGO，配置的也是這具1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎，因而帶來高達19.4km/L的超優異平均油耗。
廣受好評的七人座MPV — CITROËN BERLINGO，配置的也是這具1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎，因而帶來高達19.4km/L的超優異平均油耗。
無論你喜歡什麼樣的車型，在PEUGEOT家族中都能找到最適合你的1.5L BlueHDi車款！
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