柴油式微？那你該來試試令人樂不思蜀的全新PEUGEOT 1.5L BlueHDi家族！

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1.5L BlueHDi究竟強在哪裡？
早前柴油車總帶點灰頭土臉的記憶，眼看新世代柴油引擎好不容易扭轉局勢，卻又發生了前些年風風雨雨的故事，不過身為PSA GROUP最新力作，這具代號為DV5FC的1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎堪稱為扭轉既定印象而來，不僅配備高效能FAP碳微粒過濾系統，與此同時也結合了SCR選擇性還原觸媒系統，在定期添加AdBlue觸媒還原劑的狀態下，能夠大幅降低有害物質的排放，完整符合超嚴苛的Euro6歐洲六期環保法規，並通過最新歐洲WLTP全球輕型車測試規範，因此比起原本代號為DV6FC的1.6L BlueHDi，其峰值扭力雖維持相當豐沛的30.6kgm/1,750rpm，最大馬力輸出卻足足增加10bhp來到130bhp/3,750rpm，再加上EAT8智慧型自排變速箱之後，以3008 SUV為例，1.5L BlueHDi車型便擁有18.4km/L的平均油耗表現，而若改以1.5L BlueHDi動力的308，更足以達成極其搶眼的22.3km/L平均成績！
除了減少的油耗能夠立刻省下白花花的鈔票，選擇1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎的好處可還真不少，像是在台灣獨樹一格的牌照、燃料稅費制度下，搭載這具引擎一年僅需繳交少少的10,000元給政府，顯然少於同排氣量汽油引擎，當然，柴油渦輪增壓引擎的高扭力同樣是1.5L BlueHDi的強項，無論何時何地都能盡情享用呼之即來的飽足推力，只要試過，相信我，真的很難重回汽油車懷抱。
什麼車更適合1.5L BlueHDi？
綜合上述種種優勢，當然PSA GROUP旗下便有越來越多車款配置1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎，而若以國內引進的PEUGEOT車系來看，包括最受歡迎的中型運動休旅3008 SUV、七人座中大型運動休旅5008 SUV以及膾炙人口的掀背傳奇308，皆於近期加添1.5L BlueHDi車型。其中，3008 SUV 1.5L BlueHDi不僅外觀美型銳利，座艙更以PEUGEOT i-Cockpit® 駕駛導向設計體現絕佳氛圍；而5008 SUV 1.5L BlueHDi則以飽足力道與寬廣空間，帶領全家大小一同快樂出遊；至於308 1.5L BlueHDi盡顯法系掀背優勢，彎中一派刁鑽之餘，再加速體感亦隨傳隨到。除此之外，採MPV型式的多功能載具RIFTER則自發表時便單一配置這款效能卓越的動力系統，好讓負重、乘載或闔家駕馭時，提供令人心滿意足的動力表現，由此可知，乘用車沒人會嫌扭力大，無論何種車型，只要車主熱愛駕馭，崇尚飽滿推力、高效動能以及輕省油耗，那麼任何搭載1.5L BlueHDi的車款，都將是最理想的選項。
還有什麼1.5L BlueHDi的好選擇？
除卻PEUGEOT 3008 SUV、5008 SUV、308以及RIFTER外，都說1.5L BlueHDi根本PSA GROUP心血結晶，當然集團另一膾炙人口品牌CITROËN也不會錯過這具名聞遐邇的柴油引擎，而代表性車款即為廣受好評的七人座MPV - BERLINGO，其以絕不容錯認的弧形設計搭配Airbump®防撞塑件，形塑廂式商旅前所未有的活潑感受，而座艙中充滿機能變化的設計，無論七人滿載或是置物載貨也不費吹灰之力，最重要的是配置扭力飽滿的1.5L BlueHDi 高壓共軌渦輪增壓柴油引擎後，儘管車重不低上山下海仍舊一派輕鬆，配上19.4km/L的超優異平均油耗，對應多功能城市移動載具身份當然依舊勝任愉快。