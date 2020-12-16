▲ Lexus 車主專屬體驗 晶華酒店穿浴衣喝午茶！

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自 12 月 18 日起至 2021 年 1 月 31 日，晶華上庭酒廊提供午茶組，包含古都、毛豆布丁、可可蘋果、紅莓棉花糖塔、酒釀起司蛋糕、西班牙烘蛋等六款造型絕美的點心，Lexus 車主還能免費享有日式節慶浴衣體驗，穿上浴衣品嘗下午茶。聯名下午茶活動期間，自 12 月 18 日起至 2021 年 1 月 1 日，Lexus 將於一樓中庭展出 LM300h。而 2021 年 1 月 2 日起至 2021 年 1 月 31 日，Lexus 將再展出 LS。

Lexus 聯名午茶菜單



其他呼應冬日節慶氛圍、相聚歡樂時刻的甜點包含「Chou Chou 紅莓棉花糖塔」，Chou Chou 為法文可愛的、親愛的意思，內裏由酥脆塔皮為底，由香草布蕾、卡士達、與紅莓果凍層層堆疊，外層包裹著可愛綿密的紅醋栗棉花糖。「Cacao Apple 可可蘋果」是以焦糖蘋果冰沙為基底，疊上巧克力醬以及經過繁複冷凍和過濾製程的巧克力清湯果凍，最後鑲入外形如寶石般晶亮的冷凍紅醋栗。以上兩款甜品分別點綴 Lexus 鋼印 Logo 及以純手工製作的可可奶油空心餅 L 型 Logo。平塚主廚也在「Lexus 午茶組」中獻出了他由自己當年在西班牙三星餐廳的回憶所創造出來的鹹點--「Spanish Omelette 西班牙烘蛋」，內容除了馬鈴薯、雞蛋以及上西班牙火腿外，更加入新鮮無花果提味，嚐出鹹香濃郁的雅緻風味外、更有一抹令人開胃的酸甜香。



上述「Lexus 午茶組」每套售價 1,280 元，包含兩杯咖啡或茶飲品，每日限量 10 組（需於三天前預訂）。



活動需知: 1. 僅開放周一至週五的 14:30-17:00，車主於三天前預約聯名午茶組時主動告知為 Lexus 車主將預約節慶浴衣體驗，當日出示 Lexus 車鑰匙以茲證明。2. 14:30 於二樓上庭酒廊集合後前往指定場地更衣，17:30 前需歸還浴衣。3. 一組午茶可提供兩位免費體驗浴衣，若有第三人、只要在上庭消費滿 650 元也可享有浴衣體驗；若為四人前來，需點用兩套午茶組方可享有，以此類推。4.活動詳情請依現場說明為主。



以上價格需另加一成服務費



洽詢及訂位電話：(02) 2523-8000 轉 3852 上庭酒廊