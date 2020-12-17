DTAT 攜手內政部、交通部 舉辦安駕訓練與免費安檢

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calendar_today2020-12-17 20:25:02

DTAT 攜手內政部、交通部 舉辦安駕訓練與免費安檢
▲ DTAT 攜手內政部、交通部 舉辦安駕訓練與免費安檢
為提供每位駕駛更安全、正確的行車觀念，DTAT 於今年 10 月與內政部消防署訓練中心合作「商用車安駕訓練營」，共有來自不同企業的 60 位運匠大哥參與並完成安駕訓練；11 月更擴大與交通部合作，整合民間企業資源，開辦「國道免費安檢服務」，駕駛不限廠牌及車種，皆可於新竹湖口及台南東山休息站取得裕益汽車專業技師的檢測及自主檢查建議，活動共計超過 1,100 部不同廠牌的巴士、大貨車及轎車接受檢測。
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發生事故時要應用五字口訣「放撥劃移等」。
發生事故時要應用五字口訣「放撥劃移等」。
過往貨車肇生事故傷亡嚴重，台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）已經連續開辦三年的「FUSO 商用車安駕訓練營」，是專為運匠大哥打造的完整全日訓練，招募對象不限廠牌、企業，凡有駕照、對道安有使命感者均可報名參加。活動地點雖位於南投竹山的消防署消防訓練中心，但基於前兩屆學員 100% 滿意度及網路好評，兩梯次名額於當週開放報名後即一位難求，其中不乏連續兩屆報名的學員回鍋重練。
載重時斜坡安全起步要領。
載重時斜坡安全起步要領。
「FUSO商用車安駕訓練營」上午由專業講師輔以案例影片教授「防禦駕駛」觀點，下午則是實車演練，由專業教練採一對一方式，帶領學員應用課堂所學來處理各種突發狀況，現場亦模擬陡坡、曲巷、易落石路段等五種不同關卡，讓學員透過實際動手排除故障以提昇其應變能力，結訓後更頒布英雄胸章、結訓證書及防禦駕駛手冊供學員留作紀念。

新竹監理站同仁同步舉辦國道安全宣導。
新竹監理站同仁同步舉辦國道安全宣導。
於 11 月的國道免費安檢公益活動則是針對現行車輛，結合政府及民間企業資源舉辦為期六天的活動，分別設站於湖口服務區及東山服務區，除了提供監理業務諮詢服務及交通安全宣導之外，在活動期間，針對停留服務區的車輛，裕益汽車專業技師更提供免費車輛安檢，項目包含胎紋、胎壓、外部燈光、廢氣排煙等項目，同步宣導車輛簡易自主維護概念，讓車子能保持在最佳狀態中行駛。

裕益汽車專業技師群全天候為客戶服務。
裕益汽車專業技師群全天候為客戶服務。
DTAT 也計劃將來擴大活動對象如學童，以引導更多人對交通安全議題投入更多關注與參與。
6 天超過 1,100 台車輛完成專業檢測。
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