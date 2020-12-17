▲ DTAT 攜手內政部、交通部 舉辦安駕訓練與免費安檢

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過往貨車肇生事故傷亡嚴重，台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）已經連續開辦三年的「FUSO 商用車安駕訓練營」，是專為運匠大哥打造的完整全日訓練，招募對象不限廠牌、企業，凡有駕照、對道安有使命感者均可報名參加。活動地點雖位於南投竹山的消防署消防訓練中心，但基於前兩屆學員 100% 滿意度及網路好評，兩梯次名額於當週開放報名後即一位難求，其中不乏連續兩屆報名的學員回鍋重練。
「FUSO商用車安駕訓練營」上午由專業講師輔以案例影片教授「防禦駕駛」觀點，下午則是實車演練，由專業教練採一對一方式，帶領學員應用課堂所學來處理各種突發狀況，現場亦模擬陡坡、曲巷、易落石路段等五種不同關卡，讓學員透過實際動手排除故障以提昇其應變能力，結訓後更頒布英雄胸章、結訓證書及防禦駕駛手冊供學員留作紀念。
於 11 月的國道免費安檢公益活動則是針對現行車輛，結合政府及民間企業資源舉辦為期六天的活動，分別設站於湖口服務區及東山服務區，除了提供監理業務諮詢服務及交通安全宣導之外，在活動期間，針對停留服務區的車輛，裕益汽車專業技師更提供免費車輛安檢，項目包含胎紋、胎壓、外部燈光、廢氣排煙等項目，同步宣導車輛簡易自主維護概念，讓車子能保持在最佳狀態中行駛。
DTAT 也計劃將來擴大活動對象如學童，以引導更多人對交通安全議題投入更多關注與參與。