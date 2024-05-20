星巴克「買一送一」爽喝18天！最新夏日數位體驗　指定商品殺65折

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星巴克今年最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗驚喜開跑，5月22日至6月8日連續18天都能爽喝「買一送一」！只要一起完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠。5月20日至5月21日預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月12日。
提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
今天520星巴克連續2天祭出「夏日推薦指定品項」好友分享日，大放送12款「買一送一」咖啡飲品，其中更有3款「星冰樂半價」！5月20日至5月21日連續2天11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
現在星巴克門市還有「發現你的perfect match」驚喜活動，指定商品「下殺65折」！即日起至5月21日，凡購買指定商品可享65折優惠。《NOWnews今日新聞》記者發現，每間星巴克門市的指定商品都不一樣，鐵粉們不妨經過時都進去逛一逛尋寶，會有意想不到到的收穫喔！提醒大家，依各門市現貨為準，售完為止；優惠不併用。
📌520「買一送一」！8家手搖飲料爽喝半價優惠
今天520是示愛告白我愛你的網路情人節，別忘了還有8家手搖飲料「買一送一」優惠！清心福全、五桐號、珍煮丹、CoCo都可、TEA TOP、康青龍、烏弄、八曜和茶都爽喝半價，一次整理告訴你。