今永昇太：「去Dunkin' Donuts才會出門」笑翻美媒　繳賽揚獎表現

李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

▲溜馬與塞爾提克在NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？球評李亦伸分析，溜馬機率較高。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬與塞爾提克在NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？球評李亦伸分析，溜馬機率較高。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

東區決賽組合終於出爐，第六種子印第安納溜馬將挑戰第一種子波士頓塞爾提克。溜馬例行賽47勝，塞爾提克64勝，雙方實力天賦有落差，例行賽交手5次，塞爾提克3勝2敗領先溜馬。不管從那個面向、細節看,溜馬都沒有淘汰塞爾蒂克的實力和本錢。但我會非常大膽看這個系列賽，季後賽第一輪經過公鹿測試，第二輪通過尼克磨人考驗，溜馬防守進步更多，輪換更完整，陣容深度夠，更重要的是自信大量提升，季後賽這支溜馬已經具備跟塞爾提克打出五五波戰局能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
我沒有瘋。溜馬有許多可以挑戰塞爾提克的天賦、對位和有利武器。

1、鋒線高規格。

要打塞爾提克，鋒線運動能力、對位和高度都不能少，正好溜馬有這樣的本錢和陣容深度。

溜馬有203公分Pascal Siakam、198公分防守悍將Aaron Nesmith,板凳上兩個206公分替補前鋒Isaiah Jackson、Obi Toppin都是體能怪物，中鋒211公分Myles Turner原本就是防守一流,火鍋協防能力出色，有速度又能拉開空間長人，這條精英鋒線能帶給塞爾提克最大麻煩，有效對位塞爾蒂克雙核箭頭Jayson Tatum、Jaylen Brown。

身高、對位和運動能力都是面對塞爾提克雙核進攻必須要有的武器，溜馬這方面人才庫和進化都很明顯看得見。

2、後衛有高度+對位能力。

溜馬195公分主控Tyrese Haliburton季後賽愈打愈好，三分手氣發燙，自信爆棚。193公分二號主控Andrew Nambhard經過兩輪季後賽磨練更成熟進化，主力替補控球T.J. McConnell正在打出生涯最出色季後賽表現，擅長改變比賽節奏，像奇兵般殺進殺出，展現出奇效果。

在身高、對位和攻防上，溜馬有跟塞爾提克後場一較高下本錢。

3、進攻多點開花。

溜馬除了三核心Tyrese Haliburton、Pascal Siakam、Myles Turner，全隊能在進攻端做出貢獻和終結得分點非常多，板凳一直是溜馬傲人武器,，Andrew Nambhard、T.J. McConnell季後賽不斷展現驚奇進攻火力和外線,Isaiah Jackson、Obi Toppin、Aaron Nesmith、Ben Sheppard漸漸成長為關鍵角色球員，經常有神來一筆,命中關鍵進球和空位球。

溜馬多點開花，攻勢不會集中3-4名主力身上，板凳能進攻+會防守還能注入無限能量，這是溜馬有能力跟塞爾提克鏖戰原因。

4、教練。

溜馬教練Rick Carlisle執教功力、用人和臨場應變能力，要比塞爾提克教練Joe Mazzulla高明許多。

Joe Mazzulla用兵保守，更多相信主力和先發,塞爾提克握有雄厚板凳天賦，但整體打法還是偏重吃三分手氣和先發主力，主要還是只有7-8人輪換。


我的預測：

溜馬會在這個系列賽讓塞爾提克嚇一跳,溜馬防守平凡，但仍在進化,進攻多樣多點，會讓塞爾提克摸不著頭緒且難以針對。

溜馬4：3淘汰塞爾提克。

我一直不認為塞爾提克可以奪冠，這支跳投大隊打法太吃三分手氣，也有太多單打，他們遇上溜馬會有麻煩。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

Brunson骨折傷退！溜馬130:109淘汰尼克　睽違10年再闖東區決賽　

溜馬魔鬼主場近2個月沒輸過　小球迷超嗆比出尼克球迷的「最痛」

李亦伸專欄／灰狼與金塊「搶七」大戰定生死！任何事都有可能？

李亦伸專欄／雷霆能耐已頂到天花板　想擊敗獨行俠須靠SGA每場40+

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞