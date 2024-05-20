李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

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1、鋒線高規格。
要打塞爾提克，鋒線運動能力、對位和高度都不能少，正好溜馬有這樣的本錢和陣容深度。
溜馬有203公分Pascal Siakam、198公分防守悍將Aaron Nesmith,板凳上兩個206公分替補前鋒Isaiah Jackson、Obi Toppin都是體能怪物，中鋒211公分Myles Turner原本就是防守一流,火鍋協防能力出色，有速度又能拉開空間長人，這條精英鋒線能帶給塞爾提克最大麻煩，有效對位塞爾蒂克雙核箭頭Jayson Tatum、Jaylen Brown。
身高、對位和運動能力都是面對塞爾提克雙核進攻必須要有的武器，溜馬這方面人才庫和進化都很明顯看得見。
2、後衛有高度+對位能力。
溜馬195公分主控Tyrese Haliburton季後賽愈打愈好，三分手氣發燙，自信爆棚。193公分二號主控Andrew Nambhard經過兩輪季後賽磨練更成熟進化，主力替補控球T.J. McConnell正在打出生涯最出色季後賽表現，擅長改變比賽節奏，像奇兵般殺進殺出，展現出奇效果。
在身高、對位和攻防上，溜馬有跟塞爾提克後場一較高下本錢。
3、進攻多點開花。
溜馬除了三核心Tyrese Haliburton、Pascal Siakam、Myles Turner，全隊能在進攻端做出貢獻和終結得分點非常多，板凳一直是溜馬傲人武器,，Andrew Nambhard、T.J. McConnell季後賽不斷展現驚奇進攻火力和外線,Isaiah Jackson、Obi Toppin、Aaron Nesmith、Ben Sheppard漸漸成長為關鍵角色球員，經常有神來一筆,命中關鍵進球和空位球。
溜馬多點開花，攻勢不會集中3-4名主力身上，板凳能進攻+會防守還能注入無限能量，這是溜馬有能力跟塞爾提克鏖戰原因。
4、教練。
溜馬教練Rick Carlisle執教功力、用人和臨場應變能力，要比塞爾提克教練Joe Mazzulla高明許多。
Joe Mazzulla用兵保守，更多相信主力和先發,塞爾提克握有雄厚板凳天賦，但整體打法還是偏重吃三分手氣和先發主力，主要還是只有7-8人輪換。
我的預測：
溜馬會在這個系列賽讓塞爾提克嚇一跳,溜馬防守平凡，但仍在進化,進攻多樣多點，會讓塞爾提克摸不著頭緒且難以針對。
溜馬4：3淘汰塞爾提克。
我一直不認為塞爾提克可以奪冠，這支跳投大隊打法太吃三分手氣，也有太多單打，他們遇上溜馬會有麻煩。
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