客家慶典謝平安　永安宮前開200桌

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台灣中部知名「福佬客」聚落彰化縣永靖鄉，今（19）日舉辦盛大的客家傳統節慶「謝平安」，24村宮廟主神齊聚永安宮做客，加上彩繪面具嘉年華，近200桌宴席與中藥特色攤位市集，吸引上千人湧入，high翻永靖街！

▲永靖鄉各村村長及社區發展協會理事長參與祭祀典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

為叩謝眾神庇佑豐收，不少客家庄有「謝平安」古禮，彰化永靖雖是中部知名福佬客聚落，但在2019年前，已有20多年未見謝平安慶典，去年透過頂新和德文教基金會，與永靖鄉公所和永靖鄉共好協會舉辦「謝平安」，讓暌違多年的客家節慶再現永靖，永安宮祈福牆也懸掛頂新和德文教基金會創辦人魏應充的墨跡「永久平靖」，為地方祈福並象徵與地方共好的深遠情誼。

▲永安宮祈福牆左側由頂新和德文教基金會創辦人魏應充的大型墨跡「永久平靖」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

彰化縣副縣長洪榮章今早前往永靖謝平安活動現場關心活動進行，他表示，永安宮是永靖鄉重要的信仰中心，透過謝平安活動盼望三山國王保佑民眾在疫情危機下能夠安然度過，在新的一年「好來歹去」、身體健康， 也不忘提醒鄉民做好個人衛生習慣、保持社交距離。

永靖鄉長詹木根表示，感謝永靖鄉共好協會、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦千人吃平安圓的謝平安活動，不僅是鄉民的大團圓，也是全鄉24村宮廟神明的大團圓，今天活動封街影響的店家甚至願意犧牲一兩天不營業做生意的時間來積極配合，這也帶出本次活動辦理最重要的意義就是全鄉感情凝聚，一起努力參與要讓永靖鄉更好的決心。

▲永靖鄉舉辦盛大的客家傳統節慶「謝平安」，頂新集團魏應交董事長親迎三山國王神尊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

今年這項慶典再度登場，且規模比去年更盛大，主辦單位永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永靖永安宮與頂新和德文教基金會，喊出「永靖謝平安‧代代都平安」口號，並響應防疫，規劃別開生面的彩繪面具嘉年華遶境。

▲響應防疫，規劃別開生面的彩繪面具嘉年華遶境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

永靖國小國樂社畢業的學生們也率領學弟妹迎接王爺回永安宮，傳達感念王爺、王爺奶及各神祉護佑的心，彰顯永靖孩子的世代傳承行動。主辦單位也在中午時於永安宮前席開近200桌，以廟會道地特色滷湯，讓參與民眾大快朵頤，飯後老中青鄉民共同捲起衣袖，以粿婆和糯米粉搓成湯圓，再添加各式甜點配料，熬煮成Q彈好吃、暖呼呼的甜湯圓。