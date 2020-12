韋禮安今(19)、明(20)日一連2天在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會,

演唱會以全場暗燈,僅以環境音的方式開場,接著韋禮安演唱歌曲《Sound Of My Life》為演唱會揭開序幕,在唱完《See You On Monday》、《轟炸》後,開口向歌迷打招呼:「我是韋禮安,我回來了!」他有感而發說:「上次開唱是5年前的小巨蛋,當時還是20幾歲,根本不知道會有北流,現在已經是而立之後,今年變化很快,以前很怕改變,但終究是會變的,時間會強迫你。接下來這首歌就是在講改變,在不同的年齡層都有迴響,是我們共同課題。」

▲▼韋禮安在北流舉辦「而立之後」演唱會。(圖/ IMC Live Global提供)