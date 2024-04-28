天氣預報／今全台有雨！「滯留鋒面」雨勢明趨緩 下波變天時間曝
今（28）日全台天氣持續受鋒面影響，整天都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天各地高溫仍有捨是29指31度，白天感受濕熱，明（29）日降雨機率大減，週二（4/30）另一波鋒面接近，各地雲量增多，週三（5/1）鋒面正式影響，中部以北將轉為陰陣雨或雷雨天氣。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署預報員葉致均指出，今天鋒面逐漸北移，但水氣仍多，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南台灣也要留意局部較大雨勢，氣溫部分各地高溫攝氏29至31度，入夜低溫攝氏23至24度。
廖于霆指出，明天鋒面遠離，各地降雨機率大幅降低，僅剩中北部山區午後有局部短暫雷陣雨，白天陽光逐漸露臉，高溫會今天再高攝氏1至2度，週二受鋒面前緣「偏南風」影響，各地雲量增多，山區午後短暫雷陣雨，高溫攝氏30至31度。
下波鋒面預估週三清晨抵達，屆時中部以北將轉為陰陣雨或雷雨天氣，雖然鋒面結構不完整，但配合的西南風影響，水氣仍然較多，還是要留意鋒面帶來的「短時強降雨」機會，慶幸的是，下波鋒面只影響週三一天，週四（5/2）起各地降雨又會明顯趨緩。